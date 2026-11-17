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▲ 為讓更多民眾認識「文化公車」這項政策，尹立攜手高雄在地知名插畫家Macaca設計文化公車紙模型，並由當年文化公車車身的插圖「原作」萬歲少女，復刻文化公車經典插畫。（圖／市議員候選人尹立提供）

▲ 民眾可透過全台7-ELEVEN ibon下載列印，繪製屬於自己的文化公車模型，從趣味手作認識高雄的文化政策，以創意形式重新走進市民生活。（圖／市議員候選人尹立提供）

高雄市左營、楠梓市議員候選人尹立提出「復駛文化公車」政見，盼延續過去擔任高雄市文化局長期間的文化公車經驗，重新串聯左營及楠梓特色文化景點，打造兼具文化觀光、城市教育與地方生活的文化路線。尹立表示，文化公車自2011年開駛，是他2016年擔任文化局長後相當重視的文化政策之一。當時透過文化景點串聯、交通接駁與專業導覽，讓民眾不必自行規劃繁複的交通路線，就能深入認識高雄的歷史與文化。其中「舊城線」串聯左營舊城、蓮池潭及眷村等重要文化據點，讓更多市民與遊客有機會走進歷史現場，重新認識左營深厚的文化底蘊。文化公車不僅是一項交通服務，更是推廣城市文化的重要媒介。尹立指出，透過公車路線與導覽解說，讓原本分散的文化資源形成完整的觀光體驗，也讓不同年齡層的民眾，都能以親近、便利的方式接觸地方歷史。然而，文化公車於2020年韓國瑜市府時期停駛，讓這項兼具文化推廣、觀光發展與公共服務功能的政策被迫中斷，實在相當可惜。文化資產保存下來之後，更重要的是如何讓大家願意親近、認識它。尹立強調，左營、楠梓擁有豐富的歷史人文與自然生態資源，從左營舊城、蓮池潭、眷村文化，到楠梓的產業發展、地方聚落及援中港濕地，都值得透過更完整的文化路線加以串聯。未來若順利進入市議會，將積極爭取文化公車復駛，並檢討既有路線與營運模式，結合地方觀光及公共運輸需求，讓文化公車成為帶動左楠觀光、商圈發展與文化教育的重要推力。為讓更多民眾認識「文化公車」這項政策，尹立攜手高雄在地知名插畫家Macaca設計文化公車紙模型，並由當年文化公車車身的插圖「原作」萬歲少女，復刻文化公車經典插畫。尹立表示，當年萬歲少女參與文化公車插畫創作時，自己還在學校任教，後來出任文化局長，才有機會接續推動文化公車政策；如今夫妻倆再次透過文化公車合作，重現文化公車的特色與城市記憶，特別有意義。民眾可透過全台7-ELEVEN ibon下載列印，繪製屬於自己的文化公車模型，從趣味手作認識高雄的文化政策，以創意形式重新走進市民生活。尹立推出文化公車模型，除了希望喚起市民對文化公車的記憶，也期待讓更多年輕朋友及親子家庭，透過設計與創作認識地方文化。他認為，文化政策不應停留在硬體建設，更需要持續創造市民參與的機會，讓文化走進日常生活。