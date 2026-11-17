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2026年九合一選戰進入最後倒數，台北市長選情更是陷入激烈拉鋸，多份封關民調陸續出爐，國民黨籍現任市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋支持度互有領先，雙方差距都相當接近，最終結果仍充滿變數。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅分析，國民黨目前採取大量負面攻擊的競選策略，背後目的恐是刻意降低中立選民的投票意願，反正拉攏不到了就全力破壞掉投票興致。陳方隅觀察《TVBS》封關民調指出，政黨傾向「中立」的人，佔總數24%，比例非常高，40%說要投沈伯洋，37%說要投蔣萬安；而且沈在4次民調中一路往上，蔣則是一路往下，甚至辯論完當天的那次調查還下降，然後這次調查是第一次這個群體在《TVBS》民調裡面逆轉。「中立選民是最難吸引到的一群人，因為他們的品味最挑、要求最高，需要長時間來拉攏。」陳方隅直言，現在國民黨的打法是推出大量負面競選，目的是要降低這群人的投票率，因為覺得厭煩就不想投票，反正拉攏不到了就全力破壞掉這些人的投票興致；然後，國民黨的勝選策略是，最大化自己基本盤，畢竟鐵藍的投票率都非常高，同時還包括白營選票。陳方隅與學生一起估票，並寫下了75萬比上70萬，但未公布各是哪一方，不過他也強調，政治學家通常不預測，更著重在「解釋」，而且先前有期刊論文統計過，政治學家做預測的準確度只有不到55%，根本就是比丟硬幣準一點點而已。現在聊民調都是教學用、拿爆米花看熱鬧用，政治學家真正的工作在於選完的解釋和詮釋。