宮﨑駿經典動畫《神隱少女》迎來上映25週年，將於11月27日重返全台大銀幕！這次不只推出25週年數位紀念版，片商甲上娛樂還準備多款限定特典，包括由設計師方序中、藝術家董十行聯手打造的「台灣限定紀念海報」，以及限量2.5萬份的「海原電鐵乘車券書籤」。此外，今（17）日起更首度攜手ibon推出525元雙人預售套票，內含2張電影交換券、紀念票套及角色明信片。《NOWNEWS今日新聞》整理海報、書籤及ibon雙人套票的購買時間、領取方式，讓影迷一次看懂。
《神隱少女》25週年海報怎麼拿？買2張電影票就能換
《神隱少女》25週年台灣限定海報，由方序中、董十行重新設計，延續過去21週年紀念海報的經典構圖，並在千尋身後的白雲中加入白龍、無臉男等角色身影，透過「局部上光、不上色」的特殊印刷工藝，讓隱藏角色隨著光線變化浮現。
這次海報採用 A2 尺寸，全球限量印製，每張都有專屬流水編號。只要在11月27日至12月3日上映首週，購買《神隱少女》電影票2張，即可兌換紀念海報1張，數量有限、送完為止。
《神隱少女》ibon雙人套票525元！11/17開賣、加送明信片
除了電影特典，甲上娛樂首度攜手 ibon 推出《神隱少女》25週年紀念雙人預售套票，每套售價525元，全球限量2.5萬套，11月17日中午12時至11月26日晚間11時59分開賣，可透過 ibon售票網站或全台 7-ELEVEN 門市 ibon 機台購買。
每套包含2張電影交換券、1個以經典場景「海原電鐵」為主題的紀念票套，以及1張隨機角色明信片，共有千尋、白龍、湯婆婆、無臉男、蘿蔔神5款。購買後可在 7-ELEVEN 櫃台取票，取得兌換序號，再透過 ibon 機台列印票套及明信片，每筆訂單限購1套，想買多套須分次結帳。
《神隱少女》海原電鐵書籤免費領！先找湯婆婆簽約
除了海報，另一款值得收藏的特典，就是電影中千尋與無臉男搭乘的「海原電鐵乘車券書籤」，全球限量2.5萬份。
想拿到書籤，必須先進入官方授權的《神隱少女》互動網站，體驗與湯婆婆簽約、加入油屋工作的過程。玩家輸入自己的名字後，湯婆婆會像電影劇情一樣奪走部分名字，最後生成專屬的「油屋勞動契約書」。
📌 書籤領取方式：
■ 11月11日中午12時至12月3日晚間11時59分，進入官方互動網站完成簽約。
■ 截圖保存湯婆婆的簽約成功畫面。
■ 電影上映期間，前往全台上映戲院購買或領取《神隱少女》電影票。
■ 出示1張電影票及簽約完成截圖，即可兌換1張「海原電鐵乘車券書籤」，送完為止。
值得注意的是，書籤背面還藏有專屬 QR Code，掃描後可進入第二階段互動遊戲，完成「找回名字」任務，就有機會抽中限量3組、總價值約5000元的《神隱少女》福袋。抽獎活動至12月8日晚間11時59分截止，12月16日公布得獎名單。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《神隱少女》25週年台灣限定海報，由方序中、董十行重新設計，延續過去21週年紀念海報的經典構圖，並在千尋身後的白雲中加入白龍、無臉男等角色身影，透過「局部上光、不上色」的特殊印刷工藝，讓隱藏角色隨著光線變化浮現。
這次海報採用 A2 尺寸，全球限量印製，每張都有專屬流水編號。只要在11月27日至12月3日上映首週，購買《神隱少女》電影票2張，即可兌換紀念海報1張，數量有限、送完為止。
除了電影特典，甲上娛樂首度攜手 ibon 推出《神隱少女》25週年紀念雙人預售套票，每套售價525元，全球限量2.5萬套，11月17日中午12時至11月26日晚間11時59分開賣，可透過 ibon售票網站或全台 7-ELEVEN 門市 ibon 機台購買。
每套包含2張電影交換券、1個以經典場景「海原電鐵」為主題的紀念票套，以及1張隨機角色明信片，共有千尋、白龍、湯婆婆、無臉男、蘿蔔神5款。購買後可在 7-ELEVEN 櫃台取票，取得兌換序號，再透過 ibon 機台列印票套及明信片，每筆訂單限購1套，想買多套須分次結帳。
除了海報，另一款值得收藏的特典，就是電影中千尋與無臉男搭乘的「海原電鐵乘車券書籤」，全球限量2.5萬份。
想拿到書籤，必須先進入官方授權的《神隱少女》互動網站，體驗與湯婆婆簽約、加入油屋工作的過程。玩家輸入自己的名字後，湯婆婆會像電影劇情一樣奪走部分名字，最後生成專屬的「油屋勞動契約書」。
■ 11月11日中午12時至12月3日晚間11時59分，進入官方互動網站完成簽約。
■ 截圖保存湯婆婆的簽約成功畫面。
■ 電影上映期間，前往全台上映戲院購買或領取《神隱少女》電影票。
■ 出示1張電影票及簽約完成截圖，即可兌換1張「海原電鐵乘車券書籤」，送完為止。
值得注意的是，書籤背面還藏有專屬 QR Code，掃描後可進入第二階段互動遊戲，完成「找回名字」任務，就有機會抽中限量3組、總價值約5000元的《神隱少女》福袋。抽獎活動至12月8日晚間11時59分截止，12月16日公布得獎名單。