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林佳龍會晤賈西亞 盼持續深化台美合作

美國會「台灣連線」大換血 至少69名參眾議員將異動

美國期中選舉落幕，「國會台灣連線」也面臨一波換血。外交部長林佳龍近日赴美訪問，並於今（17）日公開與德州民主黨籍聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）會面的照片，感謝她對台灣的堅定支持，並期待深化台美合作。外交部則證實林佳龍目前正在德州訪問，但未進一步說明此行目的。值得注意的是，外交部日前才透露，明年將有數十名參眾兩院的台灣連線成員出現異動，目前已開始積極接觸新科議員、爭取加入台灣連線。林佳龍今在社群平台X上發文表示，很高興與賈西亞會面，感謝對方熱情接待，以及長期以來對台灣的支持，並表示期待未來進一步深化台美合作，也希望不久後能在台灣歡迎她到訪。賈西亞也發文表示，很榮幸與台灣外交部長會面，並重申美國與台灣之間堅實且長久的夥伴關係。她指出，雙方對經濟合作、區域和平與穩定的共同承諾依舊重要，期待未來持續深化雙方關係。外交部發言人蕭光偉今則在例行記者會證實，林佳龍目前正在美國德州訪問，暫未透露更多細節。值得注意的是，外交部12日曾說明，美國參院台灣連線38名成員中已有10人確定離開參院；眾院台灣連線220名成員中，當時確認59人將離開眾院，合計69人異動。不過，由於當時部分席次仍未完成開票，最終異動人數仍可能調整。針對台灣連線換血，外交部次長陳明祺更透露，目前已有多位新科議員表達加入意願，也有數名資深議員有意擔任主席，外交部都在積極接觸，希望藉由邀請美方議員訪台等方式，加深他們對台灣的了解。