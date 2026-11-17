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邁阿密熱火今（17）日在主場以128：110大勝西區勁旅休士頓火箭，豪取一波5連勝並攀升至東區第4。此役熱火老將射手湯普森（Klay Thompson）再度扮演外線重砲手，全場僅出戰22分鐘便高效飆進5記三分球攻下17分。根據NBA官方統計，湯普森本季開局前13場比賽已累計投進53記三分球，正式改寫個人16年職業生涯「最快達成單季50記三分球」的紀錄，在南灘徹底煥發職業生涯第二春。本場比賽面對防守強悍的火箭，湯普森延續火燙手感，全場10投5中、三分球8投5中，外帶罰球2罰全中，貢獻17分、2助攻與1阻攻。這場外線火力秀也讓他的開季三分球累積數來到53顆，僅用13場比賽便突破50大關，寫下生涯16個賽季以來的最快紀錄；同時他距離超越傳奇射手艾倫（Ray Allen）、正式登上NBA歷史三分球命中榜第3位，也只剩下22顆的差距。賽後談到熱火近9戰豪取8勝的火燙狀態，湯普森將功勞歸於無私的團隊氛圍與雙塔磨合：「我看到的是一群沒有私心、在場上攻防兩端都貫徹團隊籃球的隊友。我也看到我們的前場組合正在真正成長為全聯盟最頂尖的雙人組之一。」湯普森盛讚阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）每晚展現的統治力令人難以置信，阿德巴約（Bam Adebayo）也逐漸摸索出最佳定位，「過去九場比賽的轉變非常令人享受，但我們絕不滿足，週三我們要繼續延續這波連勝。」除了湯普森外線開火，熱火全場共8人得分上雙，核心阿德托昆博更繳出20分、13籃板與6助攻的全能數據。賽後有記者形容阿德托昆博在開賽前14分鐘宛如傳奇控衛魔術強森（Magic Johnson）附體，對此他謙虛地將功勞歸給湯普森等外線射手：「當你和這群偉大的隊友一起打球時，一切都變得很簡單，他們總能跑到正確的位置並為我拉開進攻空間。有時候我切入禁區看到面前有兩到三名防守者，我只需要信任隊友並送出正確的傳球，因為我知道他們都能把球投進，這讓我的組織變得輕鬆許多。」