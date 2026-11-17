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「晴天塵土飛揚、雨天泥濘難行」是大里居民對台74線橋下的長期印象。在市議員李天生多次爭取下，這處被遺忘的灰色地帶終於迎來轉機。市府同意將大衛橋至內新橋段納入「綠翡翠計畫」，結合企業投資與中央補助，斥資1億1,868萬餘元全面換土植綠；養工處今(17)日舉辦施工前說明會，承諾為地方打造兼顧美觀與整潔的優質公共空間。李天生表示，大里台74線橋下因日照不足、花草難以生長，長期光禿一片且環境髒亂，嚴重影響市容與周邊居住品質。經他在議會提出質詢反映後，獲得市府善意回應，成功爭取企業投資推動「綠翡翠計畫」。他肯定市府與地方各界的努力，期待完工後成為台中市橋下空間改造的典範，但也提醒施工期間務必注意交維安全，且因環中路車速快、未劃設人行觀賞步道，民眾切勿隨意穿越觀賞。市府養工處說，本工程總經費為1億1,868萬8,025元，其中企業界大力挹注1億1,500萬元，交通部公路局補助368萬8,025元。工程分為兩標執行：第一標（大衛橋至立元一橋）預計本月底動工，工期150天；第二標（立元一橋至內新橋）預計本週辦理招標，力拚年底前接續施工。針對橋下特殊環境，承包廠商指出，施工將全面換土並裝設水電管線與澆灌設備，植栽則特別挑選耐陰、抗汙、防風及台灣原生種植物；此外，全案設有長達4年的保固期，期間將由業者專責修剪、灑水及環境清潔，確保綠意長存。內新里長林溢源強調「管理比建設更重要」，呼籲務必將原有的沙礫土質更換為沃土，並落實自動灑水與專人維護，避免花草凋零。大元里長林瑞興則建議一併彩繪旁側堤防增添美感，同時改善地方重要民俗活動「溪頭中元祭」的進出通道，讓鄉親祭拜更便利。