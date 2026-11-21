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第63屆金馬獎將於本週日（22日）在台北流行音樂中心登場，回顧歷屆頒獎典禮，最讓人傻眼的烏龍事件之一，莫過於香港演員黃栢文42年前的遭遇！1984年第21屆金馬獎，他憑電影《公僕》入圍最佳男配角，開心到連出席典禮的禮服都做好了，沒想到距離頒獎只剩7天，主辦單位竟突然通知「提名搞錯人」，真正入圍者是太保（本名：張嘉年），便取消黃栢文的資格。原本準備風光走紅毯，最後卻連角逐獎項的機會都沒了，讓黃栢文難堪不已，多年後回想起來仍忍不住感嘆，當時就像被捧上天後，又突然重重摔下來，「真的好丟臉」。1984年，黃栢文與太保都參與電影《公僕》演出，金馬獎最初公布的最佳男配角入圍者是黃栢文，直到典禮前夕才發現名單出錯，真正獲得提名的其實是同片演員太保。主辦單位隨後更正名單，黃栢文就這樣從準入圍者變成局外人，連上台角逐獎項的機會都沒有。這場烏龍也讓黃栢文留下難以抹滅的陰影，他事後回憶，當時開心到出席典禮的禮服都準備好，得知消息後覺得非常丟臉，難以接受自己才剛被捧上天，下一秒就重重摔下來：「忽然間會『碰』一聲掉了下來。」一句話道盡從喜悅瞬間跌落谷底的心情，畢竟對演員而言，能被金馬獎提名已是一種肯定，偏偏這份榮耀才拿到手，就被迫還回去。更巧的是，當年取代黃栢文入圍的太保，23年後竟也碰上頒獎名單出錯，2007年第42屆金鐘獎，太保憑《鐵樹花開》角逐戲劇節目男配角獎，結果頒獎時，工作人員給錯信封，誤將獎項頒給《白色巨塔》的張國柱，直到典禮結束後才發現拿錯。原來當時工作人員看到得獎名單上的「張嘉年」，不知道這是太保的本名，加上都姓張，就以為得獎者是張國柱，直到兩天後才發現搞錯人。之後新聞局重新召開評審會議，最後決定讓兩人並列得獎，太保也因此成了少數接連捲入金馬、金鐘兩大頒獎烏龍的演員。面對這場烏龍，張國柱不但沒有動怒，反而幽默表示：「這是一個美麗的誤會，上帝錯愛了我兩天。」太保則以得獎作品《鐵樹花開》回應：「鐵樹真的會開花。」兩人一起展現十足風度。