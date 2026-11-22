我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉冠廷當年在任教的學校畢業紀念冊留下勉勵學生的話，引發網友熱議。（圖／網友hsuanyu.__授權提供）

藝人劉冠廷主演的電影《雙囍》在今年上映後，不僅大獲好評，票房也突破8500萬，引爆網友討論，並直接強勢入圍第63屆金馬獎「最佳劇情片」、「最佳男主角」等9項大獎。但其實現已成為實力派演員的他，過去曾在國中擔任體育老師，日前還有他教過的學生公開畢業紀念冊照片，以及他寫給學生的溫暖話語，再度引發熱議。今年6月曾有一名網友在社群平台發文寫下：「我的畢冊有劉冠廷。」並分享了畢業紀念冊的照片，只見當時擔任國中體育老師的劉冠廷，頭髮比現在略短、沒有做造型，穿著防風運動外套，對著鏡頭露出非常陽光般的燦笑，雖然五官與樣貌沒有變，但照片中的劉冠廷跟現在演員的帥氣打扮比起來，看起來略顯青澀又純樸。下方的字卡中，劉冠廷也暖心為學生們打氣，「親愛的九年勤班：終於也輪到你們畢業了，不知道你們是以什麼心情來回顧過去及面對未來，但至少我是有一點點不捨啦，未來老師希望你們能先找到自己的興趣與目標，一步步踏實地往前邁進，加油、加油！」事實上，劉冠廷畢業於臺灣藝術大學戲劇系，在替代役退伍後因一時找不到演員工作，便先到新北市桃子腳國民中小學擔任了約3年的體育老師。巧合的是，他的演員老婆孫可芳（小豆、本名賴儀芳）同樣畢業於臺藝大戲劇系，當年除了在劇團工作，也與當時的男友劉冠廷一樣在桃子腳國民中小學，以及臺北市立中正國民中學擔任過表演藝術課的老師，夫妻倆都一樣從教育界再轉到演藝界，工作經歷非常豐富。