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罪惡市全面進駐第3季！2K27霓虹主題公園登場

▲《NBA 2K27》第3季將於11月28日至2027年1月16日登場，為期約7週，將罪惡市的霓虹燈光、海灘與復古氛圍融入遊戲。（圖／2K提供）

第三季11種GOAT模板登場！新增兩項宰制能力

Bam Adebayo登罪惡市版封面！親曝圓夢心聲

GTA+會員免費玩《NBA 2K27》！還能領罪惡市特典

▲這次聯名也為GTA+會員推出專屬福利。11月28日至2027年1月16日期間，PS5及Xbox Series X|S平台的GTA+會員無須額外付費，即可遊玩《NBA 2K27》標準版。（圖／2K提供）

邁阿密熱火11/18辦罪惡市之夜！現場打造主題體驗

俠盜獵車手 VI《GTA6》即將於11月18日上線，全球即將陷入遊戲狂潮！發行商 2K今（17）日宣布，與Rockstar Games展開跨界合作，將經典遊戲《GTA：罪惡市》（Grand Theft Auto: Vice City）的場景與元素帶進最新籃球遊戲《NBA 2K27》。自11月28日起，玩家將能體驗充滿罪惡市風格的第3季內容，包括全新主題公園、聯名球衣、角色服裝及MyTEAM限定卡片等。此外，三屆NBA全明星、邁阿密熱火隊中鋒Bam Adebayo也將擔任限時推出的《NBA 2K27》罪惡市版封面球星，GTA+會員還能享有免費遊玩及專屬獎勵。《NBA 2K27》第3季將於11月28日至2027年1月16日登場，為期約7週，將罪惡市的霓虹燈光、海灘與復古氛圍融入遊戲。線上社交中心「籃球之城」將推出全新罪惡市主題公園，包含海濱球場、霓虹粉彩色調飯店、「菸槍鱷馬卡」雕像及超級跑車等場景，NBA體育館也將變身為罪惡市主場「撒哈拉體育館」。玩家從第1級升至第40級，可解鎖多款主題服飾與外觀獎勵，包括第4級的Nike x Cactus Jack邁阿密熱火隊球員版球衣、第18級的洛聖都球衣與短褲、第33級的罪惡市大學風夾克、第38級的吃得飽漢堡店員服裝，以及第40級的「+1巔峰突破」。此外，整個球季還將推出多項限時活動，包括「征服雷歐奈達」、「罪惡攻勢」及每週三登場的「時尚獎勵日」，玩家穿上Rockstar Games聯名裝備參與活動，還能獲得雙倍聲望。另有「霓虹對決暗黑」5對5全場賽事，讓罪惡市陣容與洛聖都隊伍正面交鋒。第3季也新增11種「GOAT模板」，其中8種可立即在MyPLAYER創建器中使用，包括Luka Dončić控球後衛、Karl-Anthony Towns中鋒、Zion Williamson大前鋒及James Harden得分後衛等球星模板。遊戲也加入兩項全新宰制能力，「抄截大盜」可自動攔截球員防守區域內的傳球；「獵豹」則能讓速度、敏捷、力量與彈跳力瞬間增加8點。MyTEAM模式方面，則推出罪惡市主題卡片、全新高級交換卡及限時遊戲模式，收錄現役與傳奇邁阿密熱火隊球星。第3季職業通行證與名人堂通行證也加入大量聯名獎勵，包括95總評Bam Adebayo、Nike x Cactus Jack球衣、熱火隊吉祥物Burnie特別版球衣，以及Kawhi Leonard岩漿主題MyTEAM卡片等。此次合作也推出限時《NBA 2K27》罪惡市版，由邁阿密熱火隊中鋒Bam Adebayo擔任封面球星，封面設計融入罪惡市霓虹色彩，並收錄第3季職業通行證、罪惡市T恤、30個技能增強及15個Gatorade增強等內容。罪惡市版將於11月28日至2027年1月16日推出數位版，支援PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2及PC平台，Steam售價為39.99美元，PlayStation 5、Xbox Series X|S及Nintendo Switch 2也將推出39.99美元限時特惠價。Bam Adebayo表示，能登上自己從小玩到大的遊戲封面，感到相當激動。他的整個職業生涯都在邁阿密度過，因此能成為罪惡市版封面球星，對他與這座城市都別具意義，也很期待玩家透過遊戲感受邁阿密獨特的文化魅力。這次聯名也為GTA+會員推出專屬福利。11月28日至2027年1月16日期間，PS5及Xbox Series X|S平台的GTA+會員無須額外付費，即可遊玩《NBA 2K27》標準版，並取得第3季遊玩資格；會員也能在綁定GTA+會籍的平台，以8折優惠購買標準版。另外，自2026年12月18日至2027年4月1日期間，GTA+會員還可免費下載「罪惡市特典內容包」，內含罪惡市風格藍色漁夫帽、寬版T恤、30個技能增強及15個Gatorade增強。除了遊戲內容，Rockstar Games與2K也將合作延伸至真實球場。邁阿密熱火隊將於11月18日迎戰密爾瓦基公鹿隊，並舉辦「罪惡市之夜」（A Night in Vice City）主題活動，球隊將穿上特別版Nike x Cactus Jack球衣。活動當天，《NBA 2K》也將進駐卡西亞中心（Kaseya Center）601區，打造罪惡市主題2K Mart，現場提供限量周邊贈品及拍照打卡區。玩家也能在《NBA 2K27》的快速比賽與籃球之城模式中，穿上同款熱火隊球衣。