台灣離岸風電出現捷報！由加拿大北陸能源（NPI）、日本三井物產（MITSUI）及馬來西亞淨達力（Gentari）共同投資開發的海龍離岸風電計畫，今（17）日宣布風場完工，73 座風力機組已全數併入台電電網，為提供裝置容量逾1GW綠電，其中也有744MW將賣給台積電。
海龍風電計畫位於彰化外海約 45 至 70 公里處，為亞太首個簽約14MW風機專案，共有73座風機，為亞洲最大單一離岸風電計畫。
該風場每年可滿足台灣超過百萬戶家庭用電需求的潔淨能源。其中2A風場300MW賣給台電，海龍2B風場232MW與3號風場512MW，加總744MW則是全數賣給台積電。
回顧海龍風電施工期間都經歷很多艱辛，柯廷灝（Tim Kittelhake）說，如2023年專案融資面臨金融大環境挑戰，一直如期安裝第一座水下基礎，與本土供應鏈攜手合作，一直到前幾週發出1GW的電力，對於自己都是相當光榮的時刻。
海龍風電計畫執行副總田村準（Jun Tamura）也說，海龍建設期間面臨很多始料未及的海洋狀況，但讓自己最佩服的是台灣政府，因為對方會聽到我們的心聲，並且結伴同行，這與許多國家推動風電計畫狀況有所不同。
海龍結束後下一步？團隊無正面回應
如今海龍風電專案計畫已經結束，考量到NPI並未投入區塊開發第三階段（3之3），是否有意願參與未來階段？柯廷灝並未正面回應，僅說不能代表股東發言，也並未鬆口是否願意參與，經濟部能源署預計明年招標的區塊開發第四階段（3之4）、及2029年的第五階段（3之5）
但他認為，台灣離岸風電市場仍有龐大潛力，從零開始一路成長世界第5，認為對於台灣未來發展相當樂觀。他也提到，許多在地培育的供應鏈已經有能力挑戰國際市場；田村準也說，如今三井在日本也有推動離岸風電計畫，考慮跟台灣供應鏈合作，引入日本開發案。
3之3招商僅2家投標是「失敗」？柯廷灝：歐洲有無人投標
然而，台灣9月3之3剛截止招商，僅有2家廠商來投標，更只有1家會出線。對此，柯廷灝說，無論是德國、丹麥跟英國都有出現「0家投標」，認為台灣整體大環境並不算是失敗，解釋當今經濟環境就是大家都想取得便宜能源，但綠能價格還是較高一點。
而NPI過去在區塊開發曾經放棄，已得標的500MW加能風場。他說，主因是當時考量同時推動2個案場成本過於龐大，相信台灣接下來幾次招商將會更加順利，尤其當把先前條件好但未繼續開發下去的風場拿出來招標，將會相當有誘因。
但柯廷灝也強調，俄烏戰爭及伊朗戰爭都推升國際油價，因此全球各國，包括菲律賓、日本及澳洲等可以長時間穩定發出綠電的離岸風電，認為整體離岸風電市場都還是相當活躍，但認為美國在美國總統川普態度下，恐怕難有明顯改進，至少要等到新任總統才比較樂觀。
我是廣告 請繼續往下閱讀
該風場每年可滿足台灣超過百萬戶家庭用電需求的潔淨能源。其中2A風場300MW賣給台電，海龍2B風場232MW與3號風場512MW，加總744MW則是全數賣給台積電。
回顧海龍風電施工期間都經歷很多艱辛，柯廷灝（Tim Kittelhake）說，如2023年專案融資面臨金融大環境挑戰，一直如期安裝第一座水下基礎，與本土供應鏈攜手合作，一直到前幾週發出1GW的電力，對於自己都是相當光榮的時刻。
海龍風電計畫執行副總田村準（Jun Tamura）也說，海龍建設期間面臨很多始料未及的海洋狀況，但讓自己最佩服的是台灣政府，因為對方會聽到我們的心聲，並且結伴同行，這與許多國家推動風電計畫狀況有所不同。
如今海龍風電專案計畫已經結束，考量到NPI並未投入區塊開發第三階段（3之3），是否有意願參與未來階段？柯廷灝並未正面回應，僅說不能代表股東發言，也並未鬆口是否願意參與，經濟部能源署預計明年招標的區塊開發第四階段（3之4）、及2029年的第五階段（3之5）
但他認為，台灣離岸風電市場仍有龐大潛力，從零開始一路成長世界第5，認為對於台灣未來發展相當樂觀。他也提到，許多在地培育的供應鏈已經有能力挑戰國際市場；田村準也說，如今三井在日本也有推動離岸風電計畫，考慮跟台灣供應鏈合作，引入日本開發案。
然而，台灣9月3之3剛截止招商，僅有2家廠商來投標，更只有1家會出線。對此，柯廷灝說，無論是德國、丹麥跟英國都有出現「0家投標」，認為台灣整體大環境並不算是失敗，解釋當今經濟環境就是大家都想取得便宜能源，但綠能價格還是較高一點。
而NPI過去在區塊開發曾經放棄，已得標的500MW加能風場。他說，主因是當時考量同時推動2個案場成本過於龐大，相信台灣接下來幾次招商將會更加順利，尤其當把先前條件好但未繼續開發下去的風場拿出來招標，將會相當有誘因。
但柯廷灝也強調，俄烏戰爭及伊朗戰爭都推升國際油價，因此全球各國，包括菲律賓、日本及澳洲等可以長時間穩定發出綠電的離岸風電，認為整體離岸風電市場都還是相當活躍，但認為美國在美國總統川普態度下，恐怕難有明顯改進，至少要等到新任總統才比較樂觀。