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▲由加拿大北陸能源（NPI）、日本三井物產（MITSUI）及馬來西亞淨達力（Gentari）共同投資開發的海龍離岸風電計畫，今（17）日宣布風場完工。（圖／記者鍾泓良攝影）

海龍結束後下一步？團隊無正面回應

▲柯廷灝（圖中）並未正面回，多事說不能代表股東發言，也並未鬆口是否願意鬆口是否入參與預計明年招標的區塊開發第四階段（3之4）、及2029年的第五階段（3之5）。（圖／記者鍾泓良攝影）

3之3招商僅2家投標是「失敗」？柯廷灝：歐洲有無人投標

台灣離岸風電出現捷報！由加拿大北陸能源（NPI）、日本三井物產（MITSUI）及馬來西亞淨達力（Gentari）共同投資開發的海龍離岸風電計畫，今（17）日宣布風場完工，73 座風力機組已全數併入台電電網，為提供裝置容量逾1GW綠電，其中也有744MW將賣給台積電。海龍風電計畫位於彰化外海約 45 至 70 公里處，為亞太首個簽約14MW風機專案，共有73座風機，為亞洲最大單一離岸風電計畫。該風場每年可滿足台灣超過百萬戶家庭用電需求的潔淨能源。其中2A風場300MW賣給台電，海龍2B風場232MW與3號風場512MW，加總744MW則是全數賣給台積電。回顧海龍風電施工期間都經歷很多艱辛，柯廷灝（Tim Kittelhake）說，如2023年專案融資面臨金融大環境挑戰，一直如期安裝第一座水下基礎，與本土供應鏈攜手合作，一直到前幾週發出1GW的電力，對於自己都是相當光榮的時刻。海龍風電計畫執行副總田村準（Jun Tamura）也說，海龍建設期間面臨很多始料未及的海洋狀況，但讓自己最佩服的是台灣政府，因為對方會聽到我們的心聲，並且結伴同行，這與許多國家推動風電計畫狀況有所不同。如今海龍風電專案計畫已經結束，考量到NPI並未投入區塊開發第三階段（3之3），是否有意願參與未來階段？柯廷灝並未正面回應，僅說不能代表股東發言，也並未鬆口是否願意參與，經濟部能源署預計明年招標的區塊開發第四階段（3之4）、及2029年的第五階段（3之5）但他認為，台灣離岸風電市場仍有龐大潛力，從零開始一路成長世界第5，認為對於台灣未來發展相當樂觀。他也提到，許多在地培育的供應鏈已經有能力挑戰國際市場；田村準也說，如今三井在日本也有推動離岸風電計畫，考慮跟台灣供應鏈合作，引入日本開發案。然而，台灣9月3之3剛截止招商，僅有2家廠商來投標，更只有1家會出線。對此，柯廷灝說，無論是德國、丹麥跟英國都有出現「0家投標」，認為台灣整體大環境並不算是失敗，解釋當今經濟環境就是大家都想取得便宜能源，但綠能價格還是較高一點。而NPI過去在區塊開發曾經放棄，已得標的500MW加能風場。他說，主因是當時考量同時推動2個案場成本過於龐大，相信台灣接下來幾次招商將會更加順利，尤其當把先前條件好但未繼續開發下去的風場拿出來招標，將會相當有誘因。但柯廷灝也強調，俄烏戰爭及伊朗戰爭都推升國際油價，因此全球各國，包括菲律賓、日本及澳洲等可以長時間穩定發出綠電的離岸風電，認為整體離岸風電市場都還是相當活躍，但認為美國在美國總統川普態度下，恐怕難有明顯改進，至少要等到新任總統才比較樂觀。