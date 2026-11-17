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▲彭千祐（前）在《急診室的奇蹟》與同事蔡凡熙的互動被網友形容迸出CP感。（圖／Netflix Taiwan IG@netflixtw）

▲彭千祐入行9年，當年在《罪夢者》與許光漢演出大尺度床戲受到關注，後來主演《不良執念清除師》人氣飆升，知名度擴及東南亞。（圖／彭千祐IG@peng_cian）

Netflix醫療職人劇《急診室的奇蹟》熱播中，男星彭千祐飾演第一年住院醫師（R1）江東彥，戲中外表高冷、內心熱切的學霸人設極有存在感，受到網路上不少討論，彭千祐日前在亡母冥誕發文宣傳該劇，透露媽媽也是一名護理師，演出該角色讓他對這份工作有更多體會。彭千祐在劇中演出以全班第一名優異成績考進央大醫院急診醫學部的第一年住院醫師，與同事蔡凡熙的互動被網友形容迸出CP感，十分搶眼，事實上，本劇舉行記者會當天，正是彭千祐亡母的生日，他在IG發文寫下：「11/11是媽的生日。她曾經也是一位醫護人員，這次飾演的R1江東彥角色，讓我對這份工作有更多些體會，也特別想念她。」該篇貼文一發布，引來許多網友留言：「是無形的愛啊」、「媽媽也在期待千祐的新戲喔！你的生活點滴她都以你為榮」、「期待千祐的新戲，相信你媽媽和我媽媽都會在天上，祝福自己的孩子」、「帶著對媽媽的思念，超棒的完成了江東彥」、「祐加油，我們都愛你！」彭千祐過去受訪時透露，當初拍戲劇處女作《罪夢者》時，因為戲中有大尺度親密戲，害羞而不敢告訴家人上架時間，沒想到，母親後來因為猛爆性肝炎突然離世，來不及看到他的演出，成為他心中永遠的遺憾。後來，彭千祐接下影集《不良執念清除師》，劇中有許多醫院病床與探討生死執念的橋段，都讓他忍不住想起病榻上的母親，他在受訪時曾經哽咽表示，這部戲彷彿成了他的一門功課，幫助他在脆弱與拉扯中學會面對傷痛並成長。