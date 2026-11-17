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政治獻金提前關帳 卓冠廷感謝支持者：足以支應最後選舉支出

選舉倒數11天，爭取連任的新北市議員卓冠廷今（17）日宣布停止收受政治獻金捐款，從4月專戶開立共獲得約千筆捐款，其中小額捐款占最大宗，感謝支持者一路相挺，考量目前收受款項足以支應最後這段時間選舉支出，也要保留更多時間和品質處理好帳務整理、收據開立以及結帳細節，決定今日起停止收受政治獻金。卓冠廷今日宣布政治獻金專戶，即日起提前截止收受捐款，感謝支持者一路相挺並致上最高的謝意，說明今年4月底政治獻金專戶開立後，經過大家相挺小額捐款、「台派大露營」線上募款活動、限定小物販賣、以及大小活動現場支持者的捐款，今年共獲得了約千筆的捐款，其中小額捐款是最大宗的。卓冠廷表示，評估後續支出後，認為捐款已足夠支應，所以提前停止收受政治獻金，也看到今年大家除了支持跟疼惜候選人以外，同時也貢獻了能力和才華，自己設計、自掏腰包做了更多的文宣小物，熱情和豐富的程度，遠遠超過想像。卓冠廷說，團隊管控財務及選舉預算的執行，考量到目前所收款項已經足以支應最後這段時間的選舉支出，也要保留更多時間和品質處理好帳務整理、收據開立以及結帳細節，因此決定今日起停止收受政治獻金，接下來是最後衝刺的時刻，會全力拚搏到最後一刻，「11月28日，讓我們洋流慧聚、雙北雙贏！」