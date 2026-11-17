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巴紐總理坦言關閉台灣代表處不容易 盼助中國推動統一

台灣宣布撤館、停止採購天然氣 美國批中國施壓

中台持續角力太平洋島國 台灣僅剩3個太平洋友邦

巴布亞紐幾內亞7月片面宣布關閉台灣駐巴紐代表處，我外交部也在11月初宣布決定關閉巴紐駐處。巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape）週二（17日）與中國國家主席習近平會面時坦言，關閉台灣駐巴紐代表處「並不容易」，但仍決定採取行動，展現對中國「一中原則」的支持。馬拉佩更表示，希望此舉能協助中國推動統一。習近平則對巴紐堅持一中原則表達讚賞。根據《路透社》報導，馬拉佩在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕，與習近平舉行會談。他在會中表示，巴紐政府決定關閉台灣代表處，是為了表達對中國領土完整的尊重，但這項決定並非毫無阻力。馬拉佩向習近平表示，「我們希望這能協助你們推動統一，因為當中國繁榮時，我們也能共同繁榮。」他接著強調，「主席先生，如果您要肯定巴布亞紐幾內亞為承認中國完整領土主權、推動關閉台灣代表處所付出的努力，我必須說，這並不容易。」馬拉佩坦言，自己在推動相關決策時面臨國內挑戰，因為巴紐與許多國家都維持往來關係，但政府最終仍堅定立場。不過，他並未進一步說明國內反對聲浪的具體來源。他強調，「中國尊重巴布亞紐幾內亞的主權，我們也必須充分尊重中國的主權。」對此，習近平向馬拉佩表達感謝，並表示，「在你的領導下，巴布亞紐幾內亞積極發展對中關係，堅定恪守一個中國原則，我對此表示讚賞。」台灣外交部11月初宣布，決定關閉駐巴布亞紐幾內亞代表處，並停止向巴紐採購液化天然氣（LNG），原因是中國持續向巴紐政府施壓。台灣駐巴紐代表處雖非正式大使館，但長期扮演實質外交機構的角色，負責推動雙邊交流與合作。巴紐過去曾在1999年短暫與台灣建立外交關係，但隨後恢復與中國的邦交。儘管台灣與巴紐並無正式外交關係，雙方仍透過代表處維持實質往來。對於巴紐關閉台灣代表處的決定，美國政府也表達關切。美國國務院本月指出，這是「北京在全球各地對台灣及其支持者發動恐嚇行動的又一例證」。美國雖然與台灣沒有正式外交關係，但仍是台灣最重要的國際夥伴及武器供應國之一。美國總統川普（Donald Trump）也預計出席此次在深圳舉行的APEC峰會。長期以來，太平洋島國一直是中國與台灣外交競爭的重要戰場。北京近年持續擴大在南太平洋地區的政治及經濟影響力，並透過外交手段壓縮台灣的國際空間。目前台灣在全球僅剩12個正式邦交國，其中位於太平洋地區的友邦包括帛琉、吐瓦魯及馬紹爾群島等3國。此外，台灣在斐濟仍設有代表處，維持雙邊實質交流。