2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）日前落幕，中華隊20歲小將曾聖安在與韓國隊之戰演出單場雙響砲，驚人的擊球爆發力受到不少外媒關注。《Sports Navi》棒球作家中島大輔今（17）日撰文指出，曾聖安是本屆賽會最受矚目的年輕新星之一，雖然身型不高大，且肌肉還有很大的成長空間，卻能將平飛球直接轟出全壘打牆外。中島大輔也透露，有大聯盟球團在場邊關注曾聖安，未來的發展值得期待。
中華隊體格敬陪末座 高志綱坦言是未來課題
中島大輔直言，本屆亞冠賽最精彩的一場比賽，莫過於攸關晉級冠軍賽的「台韓大戰」，兩國正面交鋒時雖不乏亮眼美技，但與日本對戰時暴露出實力落差也是不爭的事實。此外，據亞冠賽官方提供的體格數據，平均179.5公分、79.5公斤的中華隊，在體重項目敬陪末座。
中島大輔表示，他在「台韓大戰」賽後的記者會上，向總教練高志綱提出體格差異的弱點時，高志綱不但沒有迴避，直言這是很好的問題，也是未來中職各隊需要克服的問題。
中島大輔指出，近年研究已經證實，去脂體重與球速、擊球初速之間存在正相關。在投手投出越快的球、打者擊出越強勁的球就越占優勢的棒球運動中，如何增加肌肉量被視為至關重要的關鍵。他也舉例，本屆轟出5發全壘打的正木智也與擊出4發全壘打的宗山壘，都是藉由反覆訓練，將揮棒提升至頂級水準。
曾聖安吸引大聯盟球探關注 體格成長是課題
此外，中島大輔透露，在「台韓大戰」上演雙響砲的味全龍小將曾聖安，是最受矚目的年輕好手之一，甚至有大聯盟球團錄影觀察表現，「身高178公分、體重78公斤的他體型並不算高大，看起來肌肉量還有很大增加空間，卻能將子彈般的平飛球直接轟出全壘打牆外，仍保有極大的成長潛力。」
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中島大輔直言，本屆亞冠賽最精彩的一場比賽，莫過於攸關晉級冠軍賽的「台韓大戰」，兩國正面交鋒時雖不乏亮眼美技，但與日本對戰時暴露出實力落差也是不爭的事實。此外，據亞冠賽官方提供的體格數據，平均179.5公分、79.5公斤的中華隊，在體重項目敬陪末座。
中島大輔表示，他在「台韓大戰」賽後的記者會上，向總教練高志綱提出體格差異的弱點時，高志綱不但沒有迴避，直言這是很好的問題，也是未來中職各隊需要克服的問題。
中島大輔指出，近年研究已經證實，去脂體重與球速、擊球初速之間存在正相關。在投手投出越快的球、打者擊出越強勁的球就越占優勢的棒球運動中，如何增加肌肉量被視為至關重要的關鍵。他也舉例，本屆轟出5發全壘打的正木智也與擊出4發全壘打的宗山壘，都是藉由反覆訓練，將揮棒提升至頂級水準。
曾聖安吸引大聯盟球探關注 體格成長是課題
此外，中島大輔透露，在「台韓大戰」上演雙響砲的味全龍小將曾聖安，是最受矚目的年輕好手之一，甚至有大聯盟球團錄影觀察表現，「身高178公分、體重78公斤的他體型並不算高大，看起來肌肉量還有很大增加空間，卻能將子彈般的平飛球直接轟出全壘打牆外，仍保有極大的成長潛力。」