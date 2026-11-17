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綠白互動引發政壇關注 柯文哲緩頰：住竹北遇到不奇怪

民眾黨創黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭近日在臉書發文表示，自己前往參觀竹北市公所甫落成啟用的「星際圖書館」，不僅由民進黨籍竹北市長鄭朝方親自導覽解說，兩人更一路從晚間8時深聊到凌晨0時。柯美蘭大讚雙方都有「A型人格（A type）追求完美」的特質，並感受到鄭朝方對城市建設的執著。柯文哲今（17）日受訪時淡定回應，妹妹現在就住在竹北，和市長「總是會遇到」，他認為事情沒那麼嚴重，更何況妹妹也算是「順便幫邱臣遠拉票」。回顧柯美蘭的貼文內容，她轉述鄭朝方在長談中坦言，最擔心過去4年苦心經營的竹北，未來接棒的人是否能將「美學的市政」延續下去；柯美蘭對此深表認同，認為市政建設需要持續進行，城市美學也必須堅持下去。柯美蘭進一步寫道，竹北近幾年的蛻變是她親眼所見、親自體會，談話中深刻感受到鄭朝方對市政的投入；她也預告，近日將會約民眾黨籍新竹市長候選人邱臣遠聊聊對竹北的願景，「希望他能接下鄭市長的棒子，將竹北的美好延續下去。」由於正值選舉敏感時刻，柯美蘭與綠營首長的深夜長談隨即引發政壇對「綠白互動」的諸多聯想。柯文哲今日一整天在彰化縣進行車隊掃街輔選，行前接受媒體聯訪時，被問及妹妹盛讚鄭朝方、兩人合體一事。柯文哲聽聞後先是笑稱「事後我才知道」，接著話鋒一轉表示，妹妹現在就住在竹北，去參觀當地的市立圖書館巧遇市長鄭朝方，「也沒什麼奇怪的事情」。柯文哲強調，大家不必過度解讀，換個角度想，妹妹也是「順便在幫邱臣遠拉票，這樣想就好了」，並再次重申住在竹北生活圈總是會遇到，「這沒有那麼嚴重，我妹妹就順便幫邱臣遠拉票。」