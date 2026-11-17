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流感疫情連8週下降 仍需觀察2週

國內流感疫情已連8週下降，第45週（11/8－11/14）類流感門急診就診8萬9487例，較前一週下降。但因重症數單週仍新增71例、死亡37例。疾管署副署長林明誠說，預計最快11月底才正式宣布脫離流行期。疾管署說明，第45週（11/8－11/14）類流感門急診就診計89,487人次，較前一週下降4.3%。但上週（11/10－11/16）仍新增71例流感併發重症病例及37例死亡。本季（2026/10/1－2027/9/30）已累計716例重症病例及157例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占69.8%）及具慢性病史者（占85.1%）為多，未接種本季流感疫苗占96.4%。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的流感病毒以H1N1占94.7%為高。林明誠今（17）日指出，流感疫情已連8週下降，但重症、死亡數仍高，需再觀察兩週，預計最快11月底正式宣布脫離流行期。疾管署說明，今年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起開打，完成二種疫苗接種還可同時累積1,350健康幣，截至今年11月16日，國內流感疫苗接種累計已逾593.7萬人次、新冠疫苗接種累計已逾175.8萬人次。因應第二階段開打，民眾接種情形踴躍，疾管署已增購約16.9萬劑的Novavax新冠疫苗，預計最快於本週五撥配予各縣市政府衛生局轉發合約醫療院所提供民眾接種。建議民眾可先查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。此外，今年12月中旬至明年1月將再有20萬劑莫德納新冠疫苗及5萬劑Novavax新冠疫苗到貨，將於完成封緘程序後提供民眾接種。疾管署強調，除了接種疫苗外，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險。流感及新冠接種院所資訊可透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「115年度左流右新護肺顧心疫苗接種專區」、LINE@疾管家或1922防疫諮詢專線查詢。