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台北市長蔣萬安競選辦公室今（17）日公布27日凱道選前之夜活動，競選總幹事羅智強宣布主題為「光榮台北，團結向前」，期許台北未來更光榮。執行總幹事徐巧芯說，活動晚間7時開始，競辦19日將開放領取活動海報，另外也公布第三波文宣小物、總計6款的「光榮台北明信片」，蔣萬安將於明晚在大巨蛋旁發放第一款「大巨蛋限量版」。徐巧芯則說，「光榮台北、團結向前」選前勝選之夜11月27日辦在凱達格蘭大道，晚間6時開放入場，7時活動開始，歡迎大家一起參加，在宣傳過程中，也歡迎大家領取活動海報，海報預計19日在競總開放領取。媒體詢問選前之夜的神秘嘉賓，有沒有可能和昔日對手同台？羅智強則笑回「秘密」，要賣個關子，但所有嘉賓都在聯絡中，有確定訊息會跟大家公布，一定會有讓大家驚喜的神秘嘉賓。媒體追問有無預計選前之夜會湧入多少人？羅智強說，基本上多多益善，相信在八萬人風雨中遊行，已經看到台北市民期待守住光榮、團結前進的心願。那也要號召大家，把最後這個所有的力量，集結在凱道的選前之夜，一起來守住光榮台北