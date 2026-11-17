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曾之喬今（17）日在新書《記得浪漫》媒體下午茶會上透露，老公辰亦儒幾年前積極爭取運動相關合作，那段時間直播時穿得較清涼，有粉絲特地到她的社群留言：「大嫂，麻煩請大哥穿件衣服！」她笑回：「最好是我勸得了！」還把留言轉述給辰亦儒，虧他是不是太性感。曾之喬說夫妻私下會拿這件事開玩笑，但工作上不會干涉彼此。聊到夫妻會不會干涉彼此的工作，曾之喬想起多年前，辰亦儒積極爭取運動相關合作時，有粉絲跑到她的社群留言：「大嫂，麻煩請大哥穿件衣服。」她笑回：「最好是我勸得了！」還拿這件事虧老公是不是最近太性感。她說兩人私下會開玩笑，工作上則不會管對方。曾之喬也透露，有次看中一枚鑽戒，辰亦儒原本想全額買單，見她堅持又提議出一半，仍被她婉拒：「這不是錢的意思嘛！」她強調那枚戒指與婚戒無關，是她想送給自己的禮物。兩人好好聊了幾次，辰亦儒才聽懂她為什麼想自己買。至於懷孕生子的開銷，她則很感謝老公主動負擔月子中心費用。《記得浪漫》已開放預購，將於11月24日正式上市。曾之喬日前被拍到疑似偽單親，獨自育兒都沒有老公辰亦儒的身影，對此她說被拍到的其中一天正好是她留給自己的時間，她去國家音樂廳看表演、喝咖啡，另一天則和助理、工作人員一起工作。她不介意被說是「偽單親」，還笑說自己沒有要向狗仔宣戰。她表示夫妻早就習慣配合彼此的工作，辰亦儒在外地工作，即使只有短短幾天也會飛回來；她去巴黎時裝週7、8天，則換他多照顧兒子。至於育兒分工，曾之喬形容兩人「一半一半」。她希望孩子多探索，有時會臨時起意想帶兒子去海邊；遇到陌生地點，辰亦儒則會問：「可不可以等我去過一次，然後你再單獨帶他去？」被問到他是不是只求「小孩有呼吸就好」的爸爸，曾之喬連說不是，直言他很會陪孩子玩。她還笑說，兩人有孩子之前，朋友出遊時就常把小孩交給他們帶。