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輝達執行長黃仁勳捲入與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）的婚外情匿名爆料後，宣布辭去執行長職務，矽谷科技圈近期連署呼籲讓黃仁勳重返輝達。華爾街日報披露，輝達內部高階主管表示，若不讓黃仁勳回任執行長，將使公司流失人才。根據華爾街日報報導，目前輝達董事會並未考慮讓黃仁勳回任，一名知情人士透露，輝達（Nvidia）一名高階主管已致函公司高層及董事會，警告若不讓黃仁勳復任執行長，可能導致公司流失「無可取代的人才」。報導指出，這封信由開發者技術總監哈里爾（Nader Khalil）撰寫，收件人包括黃仁勳約60名直屬主管及董事會10名成員，公司內部要求黃仁勳回任的聲浪進一步升高。他在信中寫道，黃仁勳在全球建立的人脈關係，是公司的策略優勢。他相信黃仁勳領導能力對維持美國在AI領域的主導地位至關重要。同時，許多員工選擇留在輝達，也是因為希望與黃仁勳共事。華爾街日報引述知情人士說法指稱，部分員工甚至討論，未來幾天可能在輝達位於加州聖塔克拉拉的總部園區舉行支持黃仁勳的示威活動。