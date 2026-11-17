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聯準會利率政策與全球股市修正 牽動資金動向

台股修正幅度大 週三留意跌深反彈機會

台股今（17）日持續承壓，加權指數盤中一度跌破4萬點，最低來到3萬9786.45點，終場下跌947.97點，以4萬0092.11點作收，跌幅2.31%，成交金額達新台幣9617.95億元。台股前一交易日才重挫2635.04點，連續兩個交易日大幅修正，市場關注即將公布的輝達財報，是否能為科技股及台股帶來止跌訊號。台新投顧策略長黃文清接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時分析，近期台股盤勢主要有3大觀察變數，包括輝達（NVIDIA）即將公布的財報、美國聯準會12月利率政策，以及美國與亞洲股市同步修正後的技術面變化。他認為，這波台股跌幅已經不小，接下來要觀察輝達財報能否帶來正面訊號，成為市場重新評估科技股獲利前景的契機。黃文清指出，第一個關鍵是輝達財報。市場普遍關注輝達最新一季的營運成績及後續展望，若財報表現符合市場期待，輝達股價有機會獲得支撐，對科技股及整體盤勢也可能產生穩定作用。他認為，市場目前仍在消化相關消息，財報公布後的股價反應，將是短線重要觀察指標。第二個變數是美國聯準會利率政策，黃文清表示，市場關注12月聯準會會議，利率政策走向將影響資金動向，也是牽動股市的重要因素。不過，市場先前已經反映部分政策預期，因此後續除了觀察12月會議結果，也要留意明年利率政策的變化，以及市場是否重新調整對資金環境的看法。第三個觀察重點是國際股市修正，黃文清指出，美國主要指數以及日本、韓國等亞洲市場近期都面臨修正壓力，台股也受到國際市場連動影響，目前技術面相對偏弱。不過，台股這波修正幅度已經不小，若輝達財報釋出正面訊息，帶動科技股止穩，市場有機會重新評估企業獲利狀況。至於短線反彈時間，黃文清認為，輝達財報將於台灣時間18日（週三）清晨公布，若結果沒有市場原先擔憂的那麼差，輝達股價有機會止穩，進一步改善市場信心。他也提到，台股可留意週三財報公布後的盤勢變化，不排除有機會開始出現跌深反彈。不過，黃文清也提醒，反彈能否延續仍須觀察財報內容、股價反應及國際市場走勢，不能只因財報公布就認定台股已經止跌。短線投資人仍應留意市場波動，以及聯準會政策預期變化。