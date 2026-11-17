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玉山金控今（17）日召開法說會，今（2026）年前10月每股稅後盈餘（EPS）達2.14元，已超過去年，投資人也關注明年股利發放，尤其在併入三商美邦人壽後，獲利是否上繳？玉山金董事長黃男州表示，希望未來1、2年有獲利先充實資本，而且未來2、3年玉山金還是以發「現金股利」為主，當然，今年EPS會更高，也會適度提高股利，給長期支持玉山金的股東。不過，玉山金今年股價也大漲，尤其併購三商人壽之後，現金殖利率能否維持4%以上？黃男州說，「好媳婦旺夫家」，4%以上也是我們的目標。玉山金今年9月1日正式合併三商壽，並將於12月1日更名為玉山人壽，黃男州表示，玉山人壽未來1、2年有獲利的話，希望先充實資本，若長期有獲利，上繳是一定要的，目前三商壽淨值比已達10.5%，但還是要先充實資本，保險公司資本越堅實能走的路越長，因此，未來1、2年不會有獲利上繳問題，金控獲利超過8成仍來自銀行貢獻，玉山金前10月賺352.08億元，年成長20.28%，EPS有2.14元，已高於去年全年，創歷史新高。對於投資人關心的股利政策部分，黃男州表示，未來2、3年仍以發放「現金股利」為主，目前玉山金股本逾1772億元，要留一些資本額供未來發展，若有好的機會也可以有成長空間，由於股本已到相當程度，也不希望股東再變大，因此，以發放「現金股利」為主，當然，「EPS越高發的現金股利越高」，去年每股賺2.12元發1.4元現金股利，今年也會適度提高現金股利，回報長期支持玉山金的股東。根據玉山金昨天公布的10月自結獲利來看，子公司玉山銀行10月稅後淨利33.5億元，累計稅後淨利為313億元，較去年同期增加10.58%。受惠於放款需求持續成長，淨利息收入年成長率達26%；手續費收入方面，財富管理業務維持強健成長動能，信用卡簽帳金額亦受惠於繳費、旅遊、網購及國外實體消費持續成長，整體淨手續費收入年成長率達19%。玉山證券10月稅後淨利3.71億元，累計稅後淨利44.14億元，較去年同期增加112.59%，經紀及複委託業務持續穩健成長，亦帶動手續費穩步提升。三商壽受到資本市場震盪及資訊減損一次性費用影響，10月稅後淨損3.03億元，累計稅後淨利57.20億。玉山金表示，三商壽保險業務依然維持強勁動能，今年前10月FYP達486.3億元，年成長71%，未來將持續透過CSM累積，並持續提升經常性收益以優化整體財務結構。三商壽合併至金控稅後虧損1.28億元，與個體差異主要原因為併購後開帳數的調整。