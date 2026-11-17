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iOS 27.3 Beta 2新增刷臉解鎖iPhone Duo

▲iPhone Duo新增「前鏡頭臉部解鎖」功能，手機在摺疊狀態下可透過外螢幕前置相機辨識臉部，但無法取代Touch ID進行Apple Pay付款。（圖／翻攝自Apple官網）

iPhone Duo刷臉解鎖3大限制一次看

限制一：只能在手機闔上時使用

限制二：不能用於Apple Pay付款

限制三：閒置45分鐘後必須重新驗證

▲iPhone Duo終於能刷臉解鎖，最新iOS 27.3 Beta 2測試版新增前鏡頭臉部辨識功能，但仍有3大限制，包括不能用於Apple Pay付款。（圖／翻攝官網）

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo未搭載Face ID臉部辨識，而是採用側邊Touch ID指紋辨識，讓不少習慣刷臉解鎖的果粉感到不便，不過，蘋果於美國時間11月16日釋出最新iOS 27.3 Beta 2開發者測試版，正式為iPhone Duo加入「前鏡頭臉部解鎖」功能，使用者不必更換手機，就能直接透過臉部辨識解鎖。但有3大限制，包括只能在摺疊狀態使用、無法用於Apple Pay付款，以及閒置45分鐘後須重新驗證身分。根據科技網站《9to5Mac》報導，蘋果最新釋出的iOS 27.3 Beta 2測試版，針對iPhone Duo加入「使用前置相機解鎖」功能，讓手機即使沒有搭載Face ID，也能透過外螢幕的前置相機辨識臉部，進而解鎖手機。iPhone Duo為了配合摺疊機身設計，將Touch ID整合至側邊電源按鈕，雖然無論手機展開或闔上，都能透過指紋辨識解鎖，但對習慣拿起手機就能刷臉解鎖的用戶來說，仍需要重新適應。蘋果透過軟體更新，讓iPhone Duo多了一種解鎖方式，使用者更新至iOS 27.3 Beta 2後，可以前往「設定」→「Touch ID與密碼」，找到新增的「使用前置相機解鎖」選項，依照畫面指示完成臉部辨識設定。設定完成後，只要手機處於闔上的狀態，便能透過外螢幕前置相機辨識臉部，快速解鎖手機。外媒實際測試發現，這項功能在光線充足的環境下運作相當順暢，不必觸碰側邊按鈕就能解鎖，不過，由於使用的是一般前置相機，在昏暗環境下的辨識效果不如Face ID。雖然iPhone Duo終於支援臉部解鎖，但這次新增的功能與其他iPhone使用的Face ID並不相同，主要差別在於Face ID搭載TrueDepth原深感測相機系統，透過深度資訊辨識臉部，而iPhone Duo新功能則使用一般前置相機，安全性無法與Face ID相比，3大使用限制如下：新功能僅支援iPhone Duo處於摺疊狀態時，透過外螢幕前置相機解鎖，如果將手機展開，使用內側大螢幕時，仍須使用Touch ID指紋辨識或輸入密碼。前鏡頭臉部辨識僅能用來解鎖手機，無法取代Touch ID授權Apple Pay付款，也不能用於查看儲存的密碼、登入資訊或解鎖需要身分驗證的App。這些操作仍必須透過指紋或密碼完成。蘋果要求使用者近期必須先透過Touch ID或密碼完成身分驗證，才能使用前鏡頭臉部解鎖。如果手機約45分鐘沒有解鎖，這項功能就會暫時停用，必須再次使用Touch ID或密碼驗證後，才能恢復刷臉解鎖。