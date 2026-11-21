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金馬獎頒獎典禮最怕發生什麼事？得獎名單提前曝光絕對榜上有名！2013年第50屆金馬獎，林美秀與阮經天搭檔頒發「年度台灣傑出電影工作者」獎，沒想到林美秀在台上聊得太開心，竟忘記還有介紹入圍者的VCR要播，直接拆開信封準備宣布得獎者，嚇得一旁的阮經天趕緊阻止，她才驚覺自己差點闖禍，慌張喊出：「忘了請看VCR！」這段有驚無險的頒獎插曲，至今仍是金馬獎令人印象深刻的爆笑場面。當年林美秀與阮經天負責頒發「年度台灣傑出電影工作者」獎，兩人一登台就展現好默契，林美秀還接連模仿葉如芬、廖慶松、蔡明修，把台下觀眾逗得哈哈大笑。沒想到笑聲才剛停，她就順手拆開信封，準備直接宣布得獎者，完全忘記按照典禮流程，先播放介紹影片，眼看得獎名單就要曝光，阮經天急忙出聲阻止，才讓這場烏龍及時踩煞車。發現自己差點闖禍，林美秀也被嚇得不輕，當場喊著：「唉唷，都嚇死了，等一下！」再趕緊補上一句：「忘了請看VCR。」讓現場觀眾笑成一片。等到影片終於播放完畢，她還不忘自嘲：「還好我剛什麼都沒有看到！」最後把正式揭曉得獎者的任務交給阮經天，總算有驚無險完成頒獎。事後，林美秀解釋上台很緊張，也以為葉如芬、廖慶松、蔡明修都是得獎者，殊不知原來是要3選1。其實第50屆金馬獎的頒獎烏龍還不只這一樁，資深演員狄龍與導演吳宇森搭檔頒發最佳新導演時，狄龍一時口誤，竟把入圍名單當成得獎名單逐一念出，害新加坡導演陳哲藝以為自己得獎，立刻從座位上站起來、跟夥伴們擁抱，場面相當尷尬。幸好最後正式揭曉的得主，還真的是憑《爸媽不在家》獲獎的陳哲藝，狄龍也在台上致歉，讓這場意外從驚嚇變成虛驚一場，與林美秀忘記播放VCR的插曲，一起成為金馬50最令人難忘的頒獎畫面。