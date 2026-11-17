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▲現年82歲的「飛越羚羊」紀政，是台灣田徑史上的傳奇指標。（圖／紀政臉書）

▲高雄鋼鐵人新任顧問鄭志龍。（圖／吳政紘攝）

▲現年49歲的跆拳道名將黃志雄，2000年雪梨奧運摘下男子第一量級銅牌，2004年雅典奧運更展現大器風範，主動將拿手的第一量級禮讓給學弟朱木炎，成就台灣奧運史上首面金牌。（圖／記者陳志仁攝）

▲曾以「七彩變化球」風靡全台的味全龍王牌投手「金臂人」黃平洋，生涯在中職與台灣大聯盟合計累積102勝。（圖／味全龍提供）

▲台灣女籃指標球星錢薇娟15歲即入選國手，生涯征戰無數國際賽，更是首位赴美參加WNBA測試及首位登陸中國WCBA的台灣女將。（圖／好看娛樂提供）

過去在四級棒球時期威震八方的中華隊強棒趙士強，球員退役後曾任味全龍副領隊。（圖／黃建霖攝）

2026年九合一地方公職人員選舉將於11月28日正式登場，中選會今（17）日公告縣市長正式候選人名單，全台灣選戰進入最後衝刺階段。曾站上職棒看台最前線、被獅迷尊稱為「標哥」的前統一獅應援團團長何信標，今年宣布投入高雄市橋頭區白樹里里長選戰。加上去年內閣改組接任首屆運動部長的奧運羽球金牌李洋，以及出任原民會副主委的職棒傳奇陳義信，台灣政壇過去便不乏體壇明星挾帶高人氣進入政壇的先例，從中央部會首長、立法委員到基層里長，各自走出一條截然不同的從政之路。曾經在職棒看台上以「轟天雷」與充滿激情的吶喊聲撼動全場的前統一獅應援團團長何信標，今年正式投入高雄市橋頭區白樹里里長選舉，誓言將過去凝聚球迷向心力的熱情轉化為在地基層服務動力。離開職棒應援舞台後，何信標在橋頭深耕多年，不僅擔任白樹里社區發展協會總幹事、白樹里代天府委員，更出任高雄市橋仔頭棒球發展協會副理事長推廣基層棒球，深厚的社區歷練與親和力讓他成為本屆基層選舉的一大亮點。現年82歲的「飛越羚羊」紀政，是台灣田徑史上的傳奇指標。她在1968年墨西哥城奧運成為首位闖進女子100公尺決賽的亞洲選手，更在女子80公尺跨欄勇奪銅牌，寫下台灣首位女性運動員奧運奪牌紀錄。退役後紀政接任田徑協會理事長，憑藉清新形象獲國民黨徵召，自1981年至1990年間連續當選三屆增額立法委員。卸下公職後她仍長期關注體育政策，並於2020年發起「東京奧運正名活動」公投，在體壇與政界皆具深遠影響力。被譽為台灣籃壇史上最強小前鋒的鄭志龍，19歲便當選國手，生涯不僅率領宏國象在中華職籃締造三連霸，更曾赴中國甲A聯賽上海大鯊魚隊與姚明搭檔。2001年高掛球鞋後，鄭志龍代表親民黨投入立委選戰並順利當選，成為籃壇轉戰國會的代表人物。然而他從政之路風波不斷，不僅在2002年與同黨立委高金素梅傳出緋聞，2004年9月立法院處理319槍擊案真調會覆議案時更因無故缺席遭到親民黨開除黨籍，成為該黨史上首位被開除黨籍的公職人員，隨後他未尋求連任並退出政壇，近年已重返籃壇執教。現年49歲的跆拳道名將黃志雄，2000年雪梨奧運摘下男子第一量級銅牌，2004年雅典奧運更展現大器風範，主動將拿手的第一量級禮讓給學弟朱木炎，成就台灣奧運史上首面金牌，自己則轉戰第二量級勇奪銀牌並於賽後宣布退役。挾帶奧運與亞錦賽、世錦賽金牌光環，黃志雄2004年獲延攬出任國民黨不分區立委，隨後轉戰新北市區域立委並在2008年、2012年順利連任，直到2016年與2020年兩度敗給民進黨立委蘇巧慧才卸下立委職務；目前他仍擔任國民黨新北市黨部主委，妻子洪佳君同樣是跆拳道國手出身並連任多屆新北市議員，堪稱台灣政壇最具代表性的「跆拳道夫妻檔」。曾以「七彩變化球」風靡全台的味全龍王牌投手「金臂人」黃平洋，生涯在中職與台灣大聯盟合計累積102勝。2003年兩聯盟合併時因「叛將條例」無緣重返球場，他一度在天母棒球場旁經營「黃平洋鐵路便當」維生。直到2009年職棒簽賭案重創棒壇，黃平洋決定挺身而出為棒球發聲，於2010年加入國民黨參選台北市議員並成功高票當選，正式成為台灣史上第一位擁有職棒經歷的民意代表。不過他在2014年尋求連任失利後便淡出政壇，轉而自行創業開設景觀工程公司。台灣女籃指標球星錢薇娟15歲即入選國手，生涯征戰無數國際賽，更是首位赴美參加WNBA測試及首位登陸中國WCBA的台灣女將。2012年她獲國民黨徵召參選新北市立委，挑戰民進黨資深戰將林淑芬，最終雖以不到4成得票率落敗，但隔年隨即獲延攬出任行政院體委會副主委，直到體委會改制併入教育部體育署才卸任。離開政壇後錢薇娟回歸最熟悉的籃球圈，2021年更接任職籃T1聯盟會長，持續推動台灣籃運發展。過去在四級棒球時期威震八方的中華隊強棒趙士強，球員退役後曾任味全龍副領隊，1997年更執掌台灣大聯盟嘉南勇士隊兵符，首年執教便率隊奪下聯盟史上首座總冠軍，隨後轉任那魯灣公司總經理，展現卓越的運動行政長才。2012年趙士強獲民進黨徵召投入台北市立委選戰，最終未能勝出；2014年他再度參與民進黨台北市議員大安、文山區黨內初選，惜於初選階段落敗未獲提名，此後專注於基層棒球推廣與行銷工作。