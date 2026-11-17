我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城11/24起漲價！大心、時時香5大品牌 平均漲幅約3.6%

「本次菜單價格調整並非針對特定的明星菜色，而是因應整體市場大環境變動的全面性考量。餐飲業面臨缺工、人事成本攀升，以及食材原物料價格持續上漲等通膨壓力，為了持續維護餐點品質與高標準的服務體驗，並確保核心明星菜色的風味與品質，我們才謹慎做出微調餐價的決定。」

5大品牌漲價部分菜單：

變貴18元

變貴25元

變貴18元

變貴10元

變貴20元

變貴15元

變貴18元

變貴18元

同步祭三大優惠

瓦城集團今（17）日宣布漲價！旗下「瓦城、非常泰、1010湘、時時香、大心」5大品牌，11月24日起採取差異化價格調整策略，部分品項進行適度調整，整體平均調幅約3.6%；官方回應，因應食材、人力、營業成本三大挑戰，經審慎評估後調價。其中，「大心」還是兩年以來首度調整價格；更同步祭出三大優惠安撫消費者。根據主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.33%，連續6個月CPI高於2%，食材原物料價格、基本工資及整體營運成本亦持續攀升。瓦城集團表示，近年受食材原物料價格波動、基本工資調升及整體營運成本增加等重要因素影響，餐飲產業普遍面臨成本上升的挑戰；為兼顧餐飲品質與消費者用餐需求，瓦城集團經審慎評估後，將採取差異化價格調整策略。對此，瓦城集團官方回應表示：◾️「原味青木瓜沙律」280元→298元「椰汁炒牛肉」350元→375元◾️時時香「雲林花生口水雞」380元→398元「腐乳空心菜」250元→260元◾️「左宗棠雞」320元→340元「上湯蛤蜊蒸蛋」315元→330元◾️「酸辣海陸麵」280元→298元◾️「咖哩雞」380元→398元為感謝消費者長期以來的支持，適逢年底聚餐需求旺季，瓦城集團同步推出多項歲末優惠活動。◾️11月24日至12月31日，凡於平日至旗下指定品牌餐廳點購指定套餐，即可享有「人氣甜點」招待。◾️不分平假日，點購指定品牌套餐，可享招牌飲品「加價購85折」優惠。◾️「大心」平日限定優惠，11月24日至12月31日，人氣餐點「綠咖哩雞肉麵」推出限定優惠價199元。瓦城集團表示，未來將持續投入食材品質管理、料理研發及服務優化，堅守對美味與品質的承諾，並透過精進營運效率與提升顧客體驗，在合理反映成本的同時，實踐「Made with Love, Share with the World 真心款待，與世界分享」的核心精神，為消費者創造更多值得回味的用餐時刻。相關價格調整資訊將於瓦城集團門市公告。