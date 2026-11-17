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台北市長蔣萬安競選辦公室今（17）日公布新一波限量文宣小物「光榮台北明信片」，期許台北未來更光榮。競總執行總幹事徐巧芯透露共有6款，蔣萬安將於明晚在大巨蛋旁發放第一款「大巨蛋限量版」。競選總幹事羅智強表示，推出光榮台北的明信片是因為日前有民眾寫了明信片給蔣萬安，稱身為台北市民很光榮，希望蔣萬安能高票連任，讓台北未來更光榮。他跟巧芯感受到市民強大的光榮心意，就規劃了4個光榮台北系列主題活動。羅智強說，第一個是光榮台北的明信片、第二個是選前之夜主題是「光榮台北、團結向前」，第三個是光榮台北的海報，最後是讓光榮的祝福回到台北，所以民眾寫完明信片可以來競選總部投遞，外縣市也可以寄到總部來。徐巧芯另指出，光榮台北明信片總計有6款，第一張是大巨蛋限定版，將在這一週逐步公布，每個明信片會有不同主題，像是手上的大巨蛋版，就是大巨蛋從2023年12月試營運以來，累積711萬人次入場，創造數百億觀光產值，這四年蔣萬安有很多施政成績，都會用明信片的方式呈現，每張明信片代表一個台北的光榮時刻。徐巧芯續道，明信片拿到後，可以在背面寫字給蔣萬安打氣鼓勵，寫完後可以寄給親朋好友拉票，也可以把心情跟蔣萬安分享，歡迎大家把明信片拿到競選總部投遞，他們會把大家的心意傳遞給市長。羅智強說，明天晚上蔣萬安將在大巨蛋旁的忠孝東路以及基隆路口西北側發放第一波大巨蛋限定版明信片，歡迎市民朋友到現場替蔣萬安打氣跟拿明信片。