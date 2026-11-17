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BESTie成員多惠曾跟交往13年男友東鎮分手一陣子，當時兩人一起登上《換乘戀愛3》，雖然總是心繫對方，但最後並沒有配對成功，直到節目播出後半年兩人才宣布復合，而兩人可以再續前緣，關鍵其實是一起參加《換乘戀愛》的來賓周元，在吃飯時跟東鎮說，「多惠要移居海外不回來了」，才讓東鎮超心慌急忙把對方給追回來。多惠在跟東鎮復合後，曾在YouTube公開兩人再續前緣關鍵，她透露自己拍節目時狀況非常差，也一點都不想看播出，怕會觸景傷情，因此她決定出國散心，就這樣開始了為期三個月的加拿大遊學生活。另一方面，東鎮在節目拍完後始終沒有放下這段感情，一直有著想要挽回多惠的意思，因此開始傳一些道歉訊息給多惠，還對她開玩笑，「學英文不用去加拿大太遠了，去坡州英語村不就好了嗎？」但那時的多惠已經下定決定要走出這段感情，因此沒有很想去搭理東鎮。而真正讓東鎮著急的關鍵人物，其實是一起參加《換乘戀愛3》後變成好友的周元，他們私下聚會時，周元跟東鎮說，「多惠好像打算一直待在加拿大，不知道什麼時候要回來。」這番話讓猶豫不決的東鎮慌了，擔心多惠真的就此消失在自己生活中。等到多惠回韓國之後，《換乘戀愛3》班底又一起約出門玩，多惠跟東鎮才有機會開5個小時的車出門，在車上獨處時，兩人才把多年心結就此說開，多惠也才卸下心房，因此旅程結束後兩人正式復合，再次成為戀人走下去。