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瓦城5品牌將漲價 大心2年來首度調整價格

根據主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.33%，連續6個月CPI高於2%，食材原物料價格、基本工資及整體營運成本也持續攀升。瓦城集團表示，經審慎評估，將自今年11月24日起，針對「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」及「大心」部分品項進行適度調整，整體平均調幅約3.6%。瓦城集團表示，近年受食材原物料價格波動、基本工資調升及整體營運成本增加等重要因素影響，餐飲產業普遍面臨成本上升的挑戰；為兼顧餐飲品質與消費者用餐需求，集團將採取差異化價格調整策略。瓦城集團指出，針對旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」及「大心」部分品項進行適度調整，整體平均調幅約3.6%。其中，「大心」兩年以來首度調整價格，預計今年11月24日起進行調整；相關價格資訊將於瓦城集團門市公告。適逢年底聚餐需求旺季，瓦城集團表示，將推出多項歲末優惠活動，自11月24日至12月31日，凡於平日至旗下指定品牌餐廳點購指定套餐，即可享有人氣甜點招待；另不分平假日，點購指定品牌套餐，還可享有招牌飲品加價購85折優惠。「大心」則同步推出平日限定優惠，自11月24日至12月31日，人氣餐點「綠咖哩雞肉麵」推出限定優惠價199元。瓦城集團表示，未來將持續投入食材品質管理、料理研發及服務優化，堅守對美味與品質的承諾，精進營運效率與提升顧客體驗。