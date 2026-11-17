根據中央氣象署表示，本周四北部高溫將降低8度，預估週六清晨是最低溫。迎接周末低溫特報，恰好是出外泡湯好時機。全台多家溫泉飯店近日也推優惠搶商機，《NOWNEWS今日新聞》整理近日全台5家溫泉飯店推出的優惠活動，不論是住宿結合泡湯，或是餐飲結合湯屋等組合，最優泡湯券每人只要550元，還有溫泉飯店住一晚最低3060元還送早餐。
📍北投老爺酒店：
北投老爺酒店將參與臺北溫泉季現場展售推出各式優惠，「線上臺北溫泉季」活動優惠則自11月19日中午12時開賣，至11月23日中午12時止。其中，緻客房住宿券每張5999元，含雙人入住一晚及PURE歐式餐廳純然早午餐兩客，買10張送1張。使用兩張住宿券，可選擇雙人連住兩晚，或四人入住景緻家庭房一晚，皆加贈雙人英式下午茶一套。
雙人獨立湯屋享湯券每張1800元，含90分鐘泡湯及霜淇淋兩份，買5張送1張，4月至9月平日使用再加贈30分鐘。沐泉療享湯套券每套2750元，內含五張單人使用券，每張550元，可享沐泉療中心120分鐘及霜淇淋一份，買兩套再送一張，方便與親友分享或分次使用。
📍捷絲旅宜蘭礁溪館：
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館看準獨旅商機，攜手台灣好眠寢具品牌「SOULMATT 舒寐」推出「 I 人好眠計劃」，將客房改造為結合舒適寢具、趣味插畫與泡湯體驗的一人專屬空間，讓旅人白天隨興探索礁溪街區、品嚐在地美食，夜晚回房享受獨自泡湯。專案每晚最低3060元起，即日起於捷絲旅官網接受預訂。
此次聯名專案以館內「清 日式客房」為基礎，將原本配置兩張單人床墊的和式空間調整為一人專屬房型，換上 SOULMATT 三摺式「賴床墊」，搭配「經典中枕」及「側睡枕」兩款可機洗透氣枕頭。騰出的空間則擺放以床墊剩餘材料再製而成的小茶几，並以手機架、品牌抱枕及描繪一人獨處情境的趣味插畫點綴客房，讓旅人能自在追劇、閱讀或放空，把原本第二張床的位置留給自己。
📍北投麗禧溫泉酒店：
北投麗禧溫泉酒店推出「秋冬一日遊專案」，以90分鐘獨立湯屋搭配午間套餐為主打，雙人5260元起，在天然白磺泉中舒展身心，再加上午餐，包含歐陸餐廳或是雍翠庭午間套餐1380元午間套餐2客(含水資)，包含由法國藍帶主廚運用臺灣在地食材演繹法式風格。或者也有90分鐘獨立湯屋再加上水岸茶屋下午茶，雙人只要3100元。
📍礁溪寒沐酒店：
礁溪寒沐酒店宣告新佈局，除了維持美人湯溫泉輕鬆療癒身心之外，館內餐廳「MU TABLE自助餐廳」迎來全新改裝，從空間設計、餐飲體驗展現全新風貌，特別推出「朝食七選」，免去舟車勞頓與排隊等候，將宜蘭「人氣名店」、「懷舊小吃」與「主廚創意料理」匯聚於餐檯，讓饕客盡享在地新鮮美味。不僅早餐，主廚團隊也將美味延伸至午餐及晚餐，即日起至12月以頂級海陸料理輪番上陣延續至年末。
在住宿方面，礁溪寒沐更突破溫泉旅宿的想像，頂級房型「望岳閣」約20坪寬敞大空間，設有獨立式更衣間，旅客可享受 MU TOP 貴賓廳提供的在地風味迎賓茶點及貼心的「選枕服務」、營業時段提供點心及飲品與晚間 Happy Hour 品酩體驗等專屬禮遇；此外，針對家庭或好友相聚多人出遊住宿需求，礁溪寒沐結合「迎曦閣」與「語木居」，打造27坪「獨立連通房」，享受親友相聚的時光同時保有舒適的私人空間。
📍雲品溫泉酒店日月潭：
雲品溫泉酒店日月潭攜手台灣頂級純淨保養品牌 ANOTHER LAND 推出期間限定香氛主題房，即日起至2027年1月31日，每日限量六間，一泊二食專案2萬1469元起，房內浴室並搶先體驗洗髮精與潤髮乳新品。專案房型皆為尊榮湖景客房，包含大床房和家庭房兩款房型，入住此專案的旅客不僅同享頂級「雲水」行政酒廊的專屬入場禮遇，更包含「丹彤」自助餐廳的早、晚餐。
雲品溫泉酒店提到，生活感官保養品牌ANOTHER LAND由新加坡設計師Jackson Tan與台灣美妝保養研發團隊佐見啦生技共同打造，完美融合設計、科研與日常哲學。本次主題房以「任意門」為靈感，將客房設計成通往另一個感官境地的入口，邀請旅人穿越日常紛擾，進入品牌構築的湖畔桃花源。
為了讓入住日月潭雲品旅程的感官體驗更加完整，主題房特別選用ANOTHER LAND 的專屬洗沐系列。其標誌性的「橡木桶（Lingering Oak）」香氛，揉合了沉穩溫潤的木質調；夜裡房客可預約雲品的「枕頭車」服務，從30款枕頭中選擇自己最喜歡的款式，並輕灑枕巾噴霧，讓舒緩安定的植萃香氣輕柔包裹感官。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
北投老爺酒店將參與臺北溫泉季現場展售推出各式優惠，「線上臺北溫泉季」活動優惠則自11月19日中午12時開賣，至11月23日中午12時止。其中，緻客房住宿券每張5999元，含雙人入住一晚及PURE歐式餐廳純然早午餐兩客，買10張送1張。使用兩張住宿券，可選擇雙人連住兩晚，或四人入住景緻家庭房一晚，皆加贈雙人英式下午茶一套。
雙人獨立湯屋享湯券每張1800元，含90分鐘泡湯及霜淇淋兩份，買5張送1張，4月至9月平日使用再加贈30分鐘。沐泉療享湯套券每套2750元，內含五張單人使用券，每張550元，可享沐泉療中心120分鐘及霜淇淋一份，買兩套再送一張，方便與親友分享或分次使用。
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館看準獨旅商機，攜手台灣好眠寢具品牌「SOULMATT 舒寐」推出「 I 人好眠計劃」，將客房改造為結合舒適寢具、趣味插畫與泡湯體驗的一人專屬空間，讓旅人白天隨興探索礁溪街區、品嚐在地美食，夜晚回房享受獨自泡湯。專案每晚最低3060元起，即日起於捷絲旅官網接受預訂。
此次聯名專案以館內「清 日式客房」為基礎，將原本配置兩張單人床墊的和式空間調整為一人專屬房型，換上 SOULMATT 三摺式「賴床墊」，搭配「經典中枕」及「側睡枕」兩款可機洗透氣枕頭。騰出的空間則擺放以床墊剩餘材料再製而成的小茶几，並以手機架、品牌抱枕及描繪一人獨處情境的趣味插畫點綴客房，讓旅人能自在追劇、閱讀或放空，把原本第二張床的位置留給自己。
📍北投麗禧溫泉酒店：
北投麗禧溫泉酒店推出「秋冬一日遊專案」，以90分鐘獨立湯屋搭配午間套餐為主打，雙人5260元起，在天然白磺泉中舒展身心，再加上午餐，包含歐陸餐廳或是雍翠庭午間套餐1380元午間套餐2客(含水資)，包含由法國藍帶主廚運用臺灣在地食材演繹法式風格。或者也有90分鐘獨立湯屋再加上水岸茶屋下午茶，雙人只要3100元。
礁溪寒沐酒店宣告新佈局，除了維持美人湯溫泉輕鬆療癒身心之外，館內餐廳「MU TABLE自助餐廳」迎來全新改裝，從空間設計、餐飲體驗展現全新風貌，特別推出「朝食七選」，免去舟車勞頓與排隊等候，將宜蘭「人氣名店」、「懷舊小吃」與「主廚創意料理」匯聚於餐檯，讓饕客盡享在地新鮮美味。不僅早餐，主廚團隊也將美味延伸至午餐及晚餐，即日起至12月以頂級海陸料理輪番上陣延續至年末。
在住宿方面，礁溪寒沐更突破溫泉旅宿的想像，頂級房型「望岳閣」約20坪寬敞大空間，設有獨立式更衣間，旅客可享受 MU TOP 貴賓廳提供的在地風味迎賓茶點及貼心的「選枕服務」、營業時段提供點心及飲品與晚間 Happy Hour 品酩體驗等專屬禮遇；此外，針對家庭或好友相聚多人出遊住宿需求，礁溪寒沐結合「迎曦閣」與「語木居」，打造27坪「獨立連通房」，享受親友相聚的時光同時保有舒適的私人空間。
雲品溫泉酒店日月潭攜手台灣頂級純淨保養品牌 ANOTHER LAND 推出期間限定香氛主題房，即日起至2027年1月31日，每日限量六間，一泊二食專案2萬1469元起，房內浴室並搶先體驗洗髮精與潤髮乳新品。專案房型皆為尊榮湖景客房，包含大床房和家庭房兩款房型，入住此專案的旅客不僅同享頂級「雲水」行政酒廊的專屬入場禮遇，更包含「丹彤」自助餐廳的早、晚餐。
雲品溫泉酒店提到，生活感官保養品牌ANOTHER LAND由新加坡設計師Jackson Tan與台灣美妝保養研發團隊佐見啦生技共同打造，完美融合設計、科研與日常哲學。本次主題房以「任意門」為靈感，將客房設計成通往另一個感官境地的入口，邀請旅人穿越日常紛擾，進入品牌構築的湖畔桃花源。
為了讓入住日月潭雲品旅程的感官體驗更加完整，主題房特別選用ANOTHER LAND 的專屬洗沐系列。其標誌性的「橡木桶（Lingering Oak）」香氛，揉合了沉穩溫潤的木質調；夜裡房客可預約雲品的「枕頭車」服務，從30款枕頭中選擇自己最喜歡的款式，並輕灑枕巾噴霧，讓舒緩安定的植萃香氣輕柔包裹感官。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！