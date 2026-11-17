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▲AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北投士林科技園區。（圖／葉政勳攝，2026.05.27）

▲遠東SOGO天母店週年慶即將在12月2日起至12月13日登場，檔期業績目標11.4億。（圖／SOGO提供）

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北投士林科技園區，不過由於創辦人黃仁勳11月12日突宣布辭職，也讓外界關注是否影響後續布局。對此，SOGO天母店表示不多臆測，但早已看好北士科發展及周邊住宅人口增加帶來的消費商機，預計2027年進行改裝、品牌更新，餐飲將引進適合4至8人家庭聚餐的新品牌，生活家電則鎖定陪伴經濟、高端產品線，同時因應社會住宅的小坪數居住需求，增加美型及小型家電。天母店長傅惠文表示，天母商圈受益於北士科發展，除了企業辦公人口增加外，也有高端住宅陸續登場，加上鄰近的「芝山安居」社會住宅則預計3年內完工，規劃約800戶家庭入住，可望帶動周邊生活消費。SOGO天母店規劃於2027年進行改裝及品牌更新，提前準備迎接新客群。至於黃仁勳辭職是否影響北士科發展計畫，傅惠文僅表示「不多臆測」，雖全台新百貨開不停，但過去天母商圈未有新的大型商場進駐，隨著周邊住宅及企業人口持續增加，對既有百貨而言，反而是新的成長機會。SOGO表示，天母商圈新人口入住後，家電及家用品將是最直接受惠的業種，因為民眾購買新房後，通常需要一次添購冰箱、冷氣及各類居家用品，帶動較大規模的消費，相較於一般家庭日常汰換，購屋及搬遷需求更容易創造整體採購商機。餐飲方面，明年預計引進新的餐廳，鎖定天母商圈以家庭客為主的消費型態，規劃適合多人聚餐的餐飲品牌；服裝部分，目前館內UNIQLO營業面積雖小，但業績在全台表現名列前段班，希望未來有機會擴大店面，讓商品系列更加完整，滿足家庭客群需求。SOGO生活家電也會開發陪伴經濟、頂端產品線，以及為了因應社宅的消費商機，房子空間較小，增多美型家電、小機型家電。遠東SOGO天母店週年慶即將在12月2日起至12月13日登場，檔期業績目標11.4億。業者表示，今年適逢聖誕檔期加持，黃金保值買氣同步延燒，預購會尚未開始，就已經有百萬黃金大單下訂。2026年週年慶回饋超值，指定化妝品、香氛、精品、男女服飾配件、珠寶、童裝、鍋具、寢具及B1指定櫃位，當日累計滿5000元送500元；大小家電、影音、藝品及黃金商品，當日累計滿10000元送500元，兩類皆可累贈，12月2日至12月6日首五日更加碼，兩類各自滿60000元再送1000元，買越多、賺越多！刷中信SOGO聯名卡，指定品牌加碼最高可享4% SOGO金回饋，合併指定品牌最高10%回饋。