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綠蓋茶館台大店12／27熄燈！七、八年級生青春回憶將告別

1992年從高雄起家！鹹奶蓋茶掀起全台風潮 如今全台僅剩2間門市

▲1992年從高雄起家的綠蓋茶館，2003年推出招牌鹹奶蓋茶後打開知名度，全盛時期全台門市超過20家，成為七、八年級生讀書、約會及聚會的熱門去處。（圖／翻攝自綠蓋茶館臉書粉專）

1992年從高雄起家的綠蓋茶館，2003年推出招牌鹹奶蓋茶後打開知名度，全盛時期全台門市超過20家，成為七、八年級生讀書、約會及聚會的熱門去處。如今公館台大店因租約到期，確定營業至2026年12月27日，繼士林、板橋店歇業後再少一間老店。台大店結束營業後，全台僅剩西門、淡水2間分店，讓老顧客感嘆青春回憶逐漸消失。近日有網友在Threads分享，位於公館誠品書店樓上的綠蓋茶館台大店已張貼歇業公告，店家表示租約即將到期，12月27日將是最後營業日，並向長期支持的顧客致謝，希望能在正式結束營業前與大家好好道別。公告寫道：「謝謝每一位曾經到來的您們，在畫下句點之前，希望能與每一位朋友好好道別。在這最後的倒數時光，誠摯邀請您回老地方坐坐。」也提到，若還有想念的飲品、一直想約卻尚未成行的聚會，都歡迎把握最後時間回訪。讓原PO淚喊：「還有人記得綠蓋嗎？公館綠蓋居然只營業到今年年底！這裡承載多少人的青春啊啊啊。」消息曝光後，許多老顧客湧入留言區表達不捨，「怎麼會…他們生意很好欸」、「好難過喔我前陣子才剛去的說」、「不！才在說最愛綠蓋的奶蓋！」、「不！可！能！青春回憶居然有結束的一天」、「QQ那些年我在這裡奮鬥的回憶」，還有人直言「綠蓋真的是童年回憶了，奶蓋綠其他家就是做不出這味道」。綠蓋茶館的故事，要從1992年的高雄說起。當年品牌自高雄開業，逐步累積知名度，並在2003年推出招牌鹹奶蓋茶，將帶有鹹香滋味的奶蓋與茶飲結合，和當時常見的甜味奶蓋做出區隔，獨特喝法迅速受到消費者喜愛，也成為品牌最具代表性的特色。隨著鹹奶蓋茶打開市場，綠蓋茶館陸續將門市拓展至全台各地，全盛時期分店曾超過20家。當時茶館不只是買飲料、外帶離開的地方，店內座位也成為學生約會、讀書及朋友聚會的選擇；不少上班族也會約在店裡聊天、討論工作，甚至一坐就是好幾個小時。對七、八年級生而言，綠蓋不只是一間飲料店，招牌奶蓋綠更成為許多人學生時期熟悉的味道。不過，近年綠蓋茶館分店陸續減少，士林店已於2025年歇業，板橋店則在2026年6月結束營業，如今經營超過10年的台大店也將告別公館商圈。台大店熄燈後，全台只剩西門店及淡水店繼續營業。