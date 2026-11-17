我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安領先優勢大幅縮水！雙方差距縮至2.02％

六都之中「藍綠各占三都」 雙北成關鍵戰場

2026九合一選舉進入最後倒數，台北市長選情出現劇烈變化，台灣議題研究中心（TPOC）今（17）日公布六都主要候選人得票率封關預測，國民黨籍現任市長蔣萬安預測得票率為51.01%，民進黨候選人沈伯洋則達48.99%。回顧10月初兩人原本相差8.58個百分點，如今差距大幅收斂，蔣萬安雖仍暫居領先，但沈伯洋一路急起直追，首都選戰已進入高度拉鋸階段。根據TPOC封關預測，蔣萬安、沈伯洋兩人僅相差2.02個百分點，成為六都選情最接近的選區之一。從歷次預測趨勢來看，10月初蔣萬安預測得票率還有54.29%，沈伯洋僅45.71%，雙方差距高達8.58個百分點；然而，隨著選戰持續推進，蔣萬安的預測得票率逐漸下滑，沈伯洋則一路上升，兩人的預測曲線持續靠攏。其中，10月29日雙方差距首次縮小至5個百分點以內，進入11月後，沈伯洋持續追趕，11月13日差距又進一步縮小至3個百分點以內，顯示台北市選情已從原本蔣萬安明顯領先，逐漸轉為雙方正面交鋒的局面。若與10月初數據相比，蔣萬安預測得票率從54.29%下降至51.01%，減少3.28個百分點；沈伯洋則從45.71%上升至48.99%，增加3.28個百分點。換言之，原本蔣萬安握有8.58個百分點的領先優勢，如今只剩2.02個百分點，短短1個多月，雙方差距已大幅縮小，最後階段的選民動員、投票意願，以及尚未決定投票對象的選民流向，都可能成為左右選情的關鍵。從六都整體預測來看，國民黨在台北、桃園及台中取得領先，民進黨則在新北、台南及高雄占有優勢，呈現藍綠各掌握三都的局面。不過，台北市與新北市的競爭格外激烈，蔣萬安與沈伯洋差距2.02個百分點，蘇巧慧與李四川更僅差1.46個百分點，雙北成為六都封關預測中最接近的兩場選戰。由於雙北人口及選民規模龐大，最後階段的組織動員、投票率變化，都可能牽動選舉結果。蔣萬安能否守住原有優勢，沈伯洋是否有機會在最後關頭完成逆轉，將成為台北市選戰最大看點。本次預測由TPOC台灣議題研究中心執行，出資單位為影響力數據顧問股份有限公司，計畫主持人為林育呈，輿情資料採用QuickseeK快析輿情資料庫，並整合歷史選舉結果、公開民意調查及網路輿情大數據，透過多源數據融合模型推估候選人得票率。輿情資料截至2026年11月16日23時59分，累計監測全台縣市首長選舉相關網路聲量逾4,017.8萬則，每日新增約53.8萬則。本模型並非單一機率抽樣民調，不適用傳統抽樣誤差值計算，預測結果亦不代表實際選舉結果。數據採每日滾動更新機制，本次封關預測以2026年11月17日13時為資料截止時間。