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重複性小額交易 監理沙盒先行測試

▲李鎮宇在「代幣經濟論壇」演講談全球虛擬資產發展現況。（圖／記者朱永強攝）

對比國際發展 參考歐洲制度

AI代理、穩定幣、信任 缺一不可

台灣數位資產暨開放科技協會、中華民國工商協進會今（17）日舉辦「代幣經濟論壇」。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇以「全球虛擬資產發展現況與預測」為題演講，他表示，AI代理、穩定幣與信任必須劃上等號，若是要靠人工恐怕難以廣泛使用，若沒有信任恐怕就會變成洗錢渠道，三者要並進才可以發展長久。隨著AI Agent（人工智慧代理）逐步走入日常生活，從購物、付款到企業自動化流程，也成為穩定幣發展重要一環。李鎮宇指出，當交易從單筆購物擴大到大量支付、高頻交易及自動化常規流程，信用卡已經不足以應付，特別是一次發放數萬人的薪資，或AI需要自行購買工具、資料庫及軟體授權，穩定幣在跨境支付、即時結算等優勢會更凸顯。目前許多產業雖已部分數位化，但中間仍有大量人工處理環節，限制了整體效率。李鎮宇表示，長期目標是讓中段流程能夠自動上鏈，僅在關鍵審核及風險控管環節保留人工介入。在台灣應優先從「穩定幣＋AI＋重複性小額交易」切入，透過監理沙盒進行實驗、減少人力壓力。李鎮宇強調，穩定幣並非另一種悠遊卡，真正的優勢在於跨境與速度。例如日本正在研議將穩定幣應用於機場退稅，讓旅客出境後自動收到退款；新加坡則積極推動跨境規則整合，以及週末跨境美元存款代幣交易。對比其他國家穩定幣發展，美國通過天才法案後，開始推動穩定幣相關基礎建設；歐盟透過MiCA建立監管規範，並由大型銀行組成歐元穩定幣聯盟；日本則建立涵蓋仲介制度，並推動日圓穩定幣與DvP證券交割。香港透過核發牌照推進發展，如Anchorpoint側重 B2B，HSBC側重Retail。李鎮宇說，台灣可以參考歐洲由大型銀行共同建立穩定幣生態系的模式、降低發展成本，同時著重B2B發展。他也提醒，「AI＋穩定幣」將形成新的產業供應鏈，但AI同時也讓駭客能力大增，資安防務將更顯重要。他舉例，過去資金調度主要由財務長負責，但未來可能財資訊長與風控長都必須共同承擔責任。李鎮宇最後強調，亞洲應將AI代理、穩定幣與信任三者視為不可或缺的條件。若穩定幣仍須完全仰賴人工操作，就難以發揮自動化優勢；但若AI Agent能夠自主動用資金，卻缺乏足夠的信任及監管，也可能成為新的洗錢管道。