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一名25歲的中國男子陳杰於本月8日在富士山封山期間違規登山後失聯，至今已邁入第9天，日本警方與相關單位持續搜救仍無所獲。然而，陳杰的父親為尋人開出最高50萬人民幣（約新台幣247萬元）的懸賞金尋人，此舉引發日本媒體議論，更讓山岳專家憂心恐誘發民眾在封山期間貿然上山，進而釀成二次山難。綜合中國媒體報導，陳杰父親已於13日緊急飛抵日本了解搜救進度，為了尋回愛子，陳杰家屬決定發出高額賞金，承諾若能成功尋獲陳杰本人，將支付搜救人員50萬人民幣；即使不幸尋獲的是遺體，也會致贈10萬人民幣作為謝禮，希望號召更多民間救援力量投入。然而，日本《朝日新聞》報導指出，這筆鉅額懸賞金具體將如何分配給參與搜救的公私部門人員，以及家屬最終是否真的會兌現承諾，目前仍充滿變數。並且陳杰是在富士山封山期強行違規登山，又未配備妥善的禦寒衣物和設備。陳杰向友人發送的最後一段影片中可以看到，他僅著輕薄羽絨外套及白色長褲，未攜帶冰爪，還表示「周圍一個人都沒有」，手機最後定位是在五合目至七合目周邊，之後手機就關機了。山梨縣富士吉田市市長堀內茂，之前就無奈表示「才剛進入封山期，就立刻出現如此魯莽的登山客，令人感到非常遺憾」。如今家屬提供高額懸賞尋人的做法，也引發山岳救援專家的高度擔憂。熟悉山岳救助的專家指出，現階段的富士山氣候條件不佳且變化劇烈，封山期間入山極具危險性，隨時可能發生二次山難的悲劇。專家嚴正呼籲，「我非常擔心高額懸賞金會吸引不具備專業能力的民眾冒險入山尋人，請大家務必克制，切勿在冬季進行富士山登山活動」。