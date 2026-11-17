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▲沈伯洋上午出席記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2026.11.17）

選前黃金週即將到來，民進黨台北市長候選人沈伯洋將於22日舉辦「市民動起來！」城市行動展。沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤今（17）日下午受訪時表示，該行動展由沈伯洋擔任策展人，串聯沿途6個站點，將展出政見、市民與藝術家的創作，以及車掃沿途收到的禮物，邀請「市民主委」一起出任務，為沈伯洋固票、拉票。針對選前黃金週活動規劃，吳思瑤下午受訪時表示，台北市是選情勝負難料，最後都要聚焦在催出投票率，請所有的市民主委協助沈伯洋顧好每一張票、多拉一張票，這週末的活動名稱叫「市民動起來！」城市行動展，希望所有的市民動起來、所有競選主委一起出任務。吳思瑤透露，活動將從整個仁愛路國父紀念館一路銜接仁愛路、復興南路、忠孝東路，一路到競選總部，並以靜態、動態的活動呈現方式，精心策劃一個城市行動展，而這個展覽的主要的策展人就是沈伯洋，當天預計設置6處會場，展出政策內容、市民或藝術家的創作及收到的珍貴禮物，結合線上下形式，並搭配音樂、舞蹈等表演藝術。吳思瑤說，希望大家能用一個正向、快樂的心情，回顧沈伯洋這段期間提出來的政策內涵，呼籲大家在這個週末，用一個快樂的心情、溫暖的心情，在台北的街頭遊走，也都能收穫到策展人沈伯洋，在每一個站體對主任委員發布的任務，希望大家一起完成這場艱困、卻意義非凡的首都市長的選戰。至於沈伯洋會親自走這些站點嗎？吳思瑤說，這段時間，大家看到大洋流的車掃也好，沈伯洋的所到之處，都會匯聚非常多的支持者，但最後的黃金週，他們要改變形式，「沈伯洋出現在站體，我們還在規劃」，希望大家不是追逐著沈伯洋，是希望更深刻地去看沈伯洋提出的政策內涵，以及這場選舉他們收穫到無數珍貴的市民的心意。「市民才是主角，先有市民才有市長！」吳思瑤說，沈伯洋會在哪裡出現，還在規劃，因為他們覺得市民才是主，希望大家不需要一路地很關心「伯洋人在哪裡」；他說，會用線上、線下互相結合的方式，呈現出不一樣的選舉做法，大家可以期待22日的「市民動起來！」城市行動展，團隊會精心、用心、豐富地提供給大家不一樣的一個活動感受。至於行動展是否會有遊行?吳思瑤提到，目前傾向不用遊行的方式，因為路線非常長，希望盡量減少長距離、大規模的群眾遊行，他們會集中火力在選前之夜，而團隊正在如火如荼地籌備當中。媒體詢問，沈伯洋昨釋出與造船藝術家Putu普度一起造船，該艘船何時會出現？吳思瑤說，「洋流號」會在哪一站出現呢？先賣個關子，因為最後的兩大場活動，就是22日的「城市行動展」，以及27日的選前之夜，新打造的「洋流號」，勢必會在這兩個活動當中，找合適的場地跟橋段來出現，那就讓我們先賣個關子。此外，對於22日的活動，沈伯洋上午受訪時也說，11月22日是屬於市民的嘉年華會，這一天，每位市民都是遊行的主角，歡迎大家打造道具，或是換上裝扮，一起上街同樂；他提到，舉辦活動原因，是因團隊想讓大家知道，這個城市的文化有多麼豐碩，不管是歷史、文化、音樂，以及表演藝術等，都該被重視。