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李四川領先優勢一路縮小 蘇巧慧首度超車0.6個百分點

青壯年挺蘇巧慧、長輩偏李四川 男女支持度也有差異

侯友宜選票僅66.7%轉投李四川 上屆未投票族群偏向蘇巧慧

三重新莊支持度翻轉 李四川守住新店、雙和

AI模型推估蘇巧慧50.5%、李四川48.1% 仍有13.6%未表態

2026九合一大選倒數11天，新北市長選戰進入最後衝刺階段。TVBS民調中心今（17）日公布新北市長選舉封關民調，結果顯示，民進黨候選人蘇巧慧支持度43.0%、國民黨候選人李四川42.4%，雙方僅差0.6個百分點，無黨籍候選人蘇輝湟則為0.9%，另有13.6%尚未決定。值得注意的是，這也是TVBS歷次調查中，蘇巧慧支持度首度超越李四川，不過兩人差距仍在抽樣誤差範圍內，選情呈現高度膠著。根據TVBS民調中心歷次調查，李四川在7月下旬領先蘇巧慧6.9個百分點、8月底領先6.3個百分點、10月初仍領先6.7個百分點，但最新封關民調出現變化，蘇巧慧支持度從10月初的35.9%攀升至43.0%，反以0.6個百分點超越李四川，兩人支持度首度出現交叉。至於投票意願，調查顯示有86.9%新北市民表示會去投票，其中68.5%表示一定會投票、18.4%可能會投票，另有9.0%表示不會投票。此次候選人支持度則是以具有投票意願的受訪者為分析對象。進一步分析年齡結構，49歲以下青壯年選民較傾向支持蘇巧慧，其中20至29歲族群，蘇巧慧以59.8%大幅領先李四川的28.7%；30至39歲族群，蘇巧慧47.4%、李四川39.5%；40至49歲則為蘇巧慧45.9%、李四川41.6%。相較之下，李四川在50至69歲族群較具優勢，50至59歲支持度達53.2%，領先蘇巧慧的39.5%；60至69歲則以50.1%領先蘇巧慧的38.0%。至於70歲以上族群，李四川36.6%、蘇巧慧35.1%，兩人差距僅1.5個百分點。性別方面，男性選民較支持李四川，支持度48.4%，高於蘇巧慧的40.9%；女性選民則較支持蘇巧慧，支持度45.0%，領先李四川的37.0%，呈現不同的支持結構。值得關注的是，上屆新北市長選舉的選票流向，也成為此次民調的重要觀察指標。調查顯示，2022年投給現任市長侯友宜的選民中，僅66.7%表態支持李四川，另有24.4%轉向蘇巧慧；反觀上屆支持民進黨候選人林佳龍的選民，高達93.7%表態支持蘇巧慧。此外，上屆未投票或投廢票的選民中，有60.7%支持蘇巧慧、23.2%支持李四川。TVBS民調中心分析，侯友宜過去的支持者未完全轉向李四川，加上蘇巧慧獲得部分上屆未投票族群支持，可能是兩人支持度出現交叉的重要因素。從政黨傾向觀察，藍綠支持者各自歸隊，國民黨認同者有90.8%支持李四川，民進黨認同者則有92.9%支持蘇巧慧；民眾黨認同者有81.7%支持李四川。至於中立選民，李四川以38.5%領先蘇巧慧的27.8%，但仍有33.2%尚未決定，成為選前值得關注的族群。地區交叉分析方面，李四川在新店深坑地區以53.1%領先蘇巧慧的32.8%；七星地區李四川47.1%、蘇巧慧33.6%；雙和地區則是李四川46.3%、蘇巧慧42.6%。蘇巧慧則在三重新莊、土城樹林及板橋地區取得領先，其中三重新莊支持度為47.6%，李四川37.3%；土城樹林蘇巧慧47.6%、李四川40.4%；板橋地區蘇巧慧44.5%、李四川40.7%。其中，人口最多的三重新莊地區變化尤其明顯，10月初調查時，李四川原本領先蘇巧慧10.8個百分點，如今轉為蘇巧慧領先10.3個百分點，兩次調查的領先差距出現21.1個百分點的變化。除了直接詢問候選人支持度，TVBS民調中心也運用類別型樸素貝氏（Categorical Naive Bayes）機器學習模型，根據受訪者性別、年齡、教育程度、居住地區、政黨傾向、候選人喜好度、市長人選條件、侯友宜施政滿意度及上屆投票對象等變項，推估尚未表態選民的潛在支持傾向。模型結果預估，蘇巧慧得票率約50.5%、李四川約48.1%；若以62%投票率推估，蘇巧慧可能獲得約108萬票、李四川約103萬票，兩人相差約5萬票。不過，這項結果屬於AI模型推估，並非直接調查所得的候選人支持度，也不代表實際選舉結果。本次調查由TVBS民意調查中心於2026年11月15日14時至21時30分，以及16日18時30分至22時進行，採市話與手機併用的雙底冊抽樣設計，以人員電話訪問20歲以上新北市民。市話部分共接觸911人，拒訪132人，完成779份；手機部分共接觸567人，拒訪19人，完成548份，合計有效樣本1,327份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.7個百分點以內。所有資料依受訪者市話與手機使用情形進行雙底冊加權，並依性別、年齡、地區及教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。