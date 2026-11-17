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沈伯洋民調急起直追 喊話「我始終相信自己能贏」

蔣萬安保守穩健、沈伯洋敢言 兩人政治風格大不同

支持者看法也不同 蔣萬安親切、沈伯洋願意傾聽

兩人都避談中國議題 聚焦都更、交通與育兒政策

2026年九合一選舉將於11月28日登場，台北市長選戰備受國際關注。民進黨候選人沈伯洋原先被認為難以撼動尋求連任的國民黨市長蔣萬安，但近期民調顯示，雙方差距逐漸縮小，甚至出現沈伯洋些微領先的結果。沈伯洋強調，自己始終相信能夠勝選，並認為願意直接傾聽、回應選民問題，是支持度逐漸攀升的重要原因。根據《法新社》報導，台灣各地正為11月28日地方選舉展開激烈競爭，候選人紛紛深入夜市、廟宇及街頭掃票，爭取選民支持。2022年地方選舉，國民黨在全台22個縣市中拿下14席，包括首都台北市；民進黨則僅取得5席。現年44歲的民進黨台北市長候選人沈伯洋，希望打破台北長期由國民黨主政的局面，成為近30年來首位民進黨籍台北市長。沈伯洋2024年進入立法院後，經常針對中國對台滲透及假訊息問題發聲，也因此遭中國警方以涉嫌從事「分裂國家」犯罪活動為由調查，並被禁止入境中國。相較之下，47歲的現任市長蔣萬安被視為國民黨政治新星，也是未來可能角逐總統大位的人選，原先普遍被認為具有明顯連任優勢。然而，近期多項民調顯示，沈伯洋與蔣萬安的支持度差距正在縮小，部分調查甚至出現沈伯洋小幅領先的情況，讓原本被視為國民黨優勢選區的台北市，出現新的選情變數。面對選情逐漸升溫，沈伯洋在立法院附近的辦公室接受法新社專訪時表示，「我一直相信自己能贏。」法新社指出，沈伯洋與蔣萬安的個性及政治風格存在明顯差異。曾擔任國民黨顧問的政治觀察人士曾柏文（Albert Tzeng）分析，蔣萬安是一名形象端正的政治人物，但在表達個人觀點時相當保守；相較之下，沈伯洋更敢於直言，也更適合社群媒體時代的政治溝通方式。沈伯洋的競選團隊將近期支持度上升的現象稱為「洋流」，呼應其名字中的「洋」字。對於選情逐漸升溫，沈伯洋認為，部分原因在於自己願意直接回答選民提出的問題。他透過街頭演講及社群平台與民眾交流，強調政治人物應該傾聽選民聲音，而不只是單向傳達政見。沈伯洋說：「我認為這就是民主的本質。」至於蔣萬安的競選團隊，則婉拒法新社提出的市長專訪邀請。兩名候選人不同的政治風格，也反映在支持者對他們的評價上。67歲的退休民眾羅惠芬（Lo Hui-fen，音譯）在蔣萬安的夜市競選活動中向法新社表示，認為蔣萬安第一任市長任內表現出色，完成許多事情。她形容蔣萬安就像「隔壁家的兒子」，不僅親切、容易接近，也願意認真做事。另一方面，35歲的數位設計師Jamie Cheng則在沈伯洋競選總部成立活動上表示，沈伯洋讓她感覺自己的意見真正受到重視。她指出，自己能夠與沈伯洋進行正式且有意義的交流，「感覺我的聲音有被聽見」。兩名支持者的說法，也凸顯這場台北市長選戰的不同訴求：蔣萬安主打親民形象與既有施政表現，沈伯洋則強調直接溝通、回應選民需求。儘管沈伯洋長期以反制中國滲透及假訊息聞名，蔣萬安所屬的國民黨也與北京保持交流，但兩人在這次市長選戰中，都刻意淡化兩岸議題。雙方競選主軸集中在都市更新、交通、育兒政策及人工智慧（AI）等市政問題，試圖爭取更廣泛的選民支持。政治學者也提醒，不宜將地方選舉結果直接視為2028年總統大選的風向球。政治大學選舉研究中心主任蕭怡靖向法新社表示，選民在地方選舉與全國性選舉中，考量的因素並不相同。他指出，地方選舉受到兩岸緊張關係、地緣政治及國際局勢的影響，理論上應該相對較小。