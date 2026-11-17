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總統賴清德原訂今年4月22日訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓非洲三國，非洲國家模里西斯與塞席爾撤銷專機飛越許可，而被延後行程。美國11月已向聯合國旗下的國際民航組織（ICAO）提案調查，要求模里西斯及塞席爾提出書面解釋。根據路透報導，美國正要求聯合國航空機構（ICAO）抵制涉及台灣的飛航限制，此舉再度點燃華府與北京之間針對中國限縮台灣國際參與的長期爭端。在提交給國際民航組織（ICAO）理事會11月會議的一份文件中，華府針對模里西斯與塞席爾撤銷賴清德4月原定出訪非洲期間，其專機飛越兩國所轄部分國際空域許可的決定提出質疑。美方希望ICAO理事會重申，負責管理公海上空飛航管制的國家，並不擁有該空域的主權，且不得將此一職責用於政治目的。該文件指出，這類行為恐會「立下危險先例」，助長對其他國家施加類似干擾或政治壓力的風氣。這份美方文件聚焦於模里西斯與塞席爾，並未提及馬達加斯加。根據該文件，台灣的中華航空原本已取得該架包機飛越兩國公海上空部分飛航情報區（FIR）的許可，但兩國卻在啟程前幾天撤銷許可，且未提出任何安全或營運方面的理由。美方文件指出，各國在這些區域提供飛航管制服務，是基於安全與營運目的，但並不會因此取得該空域的主權。主權空域與飛航情報區之間的區別，是這起爭端的核心所在。各國對其領土與領海上方的空域擁有主權，但所管理的飛航情報區範圍，則可能遠遠超出國界並延伸至國際水域上空。華府已要求ICAO理事會對這起撤銷許可事件表達關切，並請ICAO秘書長要求模里西斯與塞席爾提供書面說明。美方同時希望ICAO評估是否需要採取任何補救措施，以確保兩國遵守國際航空規範。美國國務院早在4月便曾對此表達關切，強調一國管理其主權領土以外國際空域的職責，「純粹是為了確保飛航安全，而非充當北京的政治工具」。中國則對美方提案予以反擊，指責華府將台灣問題用於政治目的，並浪費國際資源。中國外交部在給路透社的聲明中表示，美方文件「選擇性且片面地援引」包括公海上空飛越自由在內的原則，「打著維護航行自由的幌子」，抹黑他國並預設主權國家有過錯。聲明補充道：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方敦促有關國家停止利用台灣問題進行政治操弄。」台灣外交部則表示，感謝美國及其他理念相近國家先前對此議題的關注。並在聲明中指出，將持續與友邦及理念相近國家合作，向ICAO及國際社會說明「中國的行徑破壞國際民航秩序與飛航安全」。至於模里西斯與塞席爾政府，均未回應。這場圍繞台灣使用國際空域的角力，凸顯出華府與北京之間的緊張局勢日益加劇；雙方的摩擦涵蓋中國限縮台灣國際活動空間的種種舉措，包括參與國際組織、維持邦交關係，以及高層官員的海外出訪。