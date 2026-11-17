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北市動物園11/19首辦企鵝走路趣！保母講古分享生活習性

▲台北市立動物園參考國際動物園照養黑腳企鵝的經驗，11月19日（四）當天提供企鵝出門散步的機會。（圖／台北市立動物園）

當天氣溫高於24度改室內活動！企鵝出門視狀況調整

▲北市動物園首度推出「企鵝走路趣」，也將搭配約15分鐘的企鵝保母講古（Keeper's Talk），帶領遊客認識黑腳企鵝的生活習性。（圖／台北市立動物園）

企鵝散步專用道將管制 遊客依現場動線通行

▲為了讓黑腳企鵝安心探索環境，動物園提醒遊客共同遵守「愛企鵝守則」，包括降低音量、不追逐、不觸摸、不餵食。（圖／台北市立動物園）

愛企鵝守則曝光！不追逐、不觸摸也不能餵食

想看企鵝散步不用出國了！台北市立動物園今（17）日宣布，首次「企鵝走路趣」活動將於11月19日上午9時30分登場，讓生活在溫帶區的黑腳企鵝有機會走出室內活動場，在遊客步道上探索環境。活動也搭配約15分鐘的企鵝保母講古，分享黑腳企鵝的生活習性。不過，企鵝是否出門仍須視氣溫及動物狀態調整，園方也提醒遊客遵守「愛企鵝守則」，以免驚擾企鵝。台北市立動物園參考國際動物園照養黑腳企鵝的經驗，11月19日（四）當天提供企鵝出門散步的機會，將活動空間延伸至部分遊客步道，藉此增加黑腳企鵝的步行機會與活動量，減少長時間站立的情形，促進足部健康，降低趾瘤發生機率。園方指出，日本小樽水族館冬季企鵝戶外散步，以及美國林肯公園動物園的企鵝相遇體驗，都是以企鵝活動需求為主要考量，兼顧動物福祉、遊客觀察與教育解說。此次動物園首度推出「企鵝走路趣」，也將搭配約15分鐘的企鵝保母講古（Keeper's Talk），帶領遊客認識黑腳企鵝的生活習性。不過，企鵝散步並非常態活動，而是提供環境變化的行為豐富化措施，是否出門及每次參與的企鵝數量，都會依現場環境溫度與動物狀況彈性調整。若當天人潮擁擠，導致周遭溫度升高，當氣溫高於攝氏24度時，散步活動將改為在黑腳企鵝室內活動場進行「吃飯趣」解說，由保育員在參觀區域同步介紹企鵝進食情形，避免生活在溫帶環境的黑腳企鵝因氣溫過高而感到不適。若後續黑腳企鵝能逐漸適應群眾及周遭聲音，園方將依動物狀態規劃不定期散步活動，並公告於台北市立動物園官網「最新消息－教育活動」專區。園方表示，在企鵝出門散步前一日及活動當天，從企鵝館出口至黑熊展示窗附近，約十多公尺的遊客步道將劃設為企鵝散步專用區，並進行環境清潔與消毒，同時調整遊客通行及停留空間，預留活動動線。由於現場腹地有限，無法在近距離觀察區停留聆聽保母解說的遊客，請依照動線指引前進，並配合現場人員安排，短暫停留於黑熊觀察窗側觀察企鵝後，再依序離開。園方也請遊客體諒場地限制，遵守工作人員指示。為了讓黑腳企鵝安心探索環境，動物園提醒遊客共同遵守「愛企鵝守則」，包括降低音量、不追逐、不觸摸、不餵食，也應避免突然做出大動作，例如使用自拍棒，或突然站起、坐下，以免造成企鵝壓力。此外，遊客也須配合現場工作人員引導，不得跨越活動管制範圍，頭部及手部也不可伸出圍籬。唯有共同維護安靜、安全的參觀環境，才能讓黑腳企鵝自在地左搖右擺、探索周遭，也讓遊客有機會近距離觀察牠們可愛的散步模樣。