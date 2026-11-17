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▲Dain之前即高調發文認愛女舞者Chaerin，大方出櫃。（圖／류다인 IG@cl_0ln）

21歲韓國女星Dain（本名鄭多仁）曾經是女團HOT ISSUE的Rapper兼忙內，沒想到，該團出道一年便宣告解散，卸下偶像身分的Dain行事作風更趨自我，近日有網友詢問她「妳是蕾絲邊嗎」，Dain大方回覆「Yes」，率真的性格獲得眾人一面倒支持，相關貼文引來近7萬人按讚。Dain日前在IG玩一款「戀人配對生成器」的濾鏡挑戰，當影片顯示理想型為「男性」時，她數度停頓露出無奈表情，並重新答題，直到選項出現「女性」時才綻放微笑、進行下一個年齡、身高、體重、工作等問答。該段影片發布後吸引近7萬人按讚，大批網友也湧入留言區猜測她的性向，有網友好奇求證「妳是蕾絲邊嗎」、「妳喜歡女生嗎」，Dain完全沒有迂迴或隱藏，直接親自給予出「Yes」的肯定答案，此外，面對網友留言告白，她也大笑發給對方好人卡，「你很可愛，但我已經有女朋友了！」婉拒對方的追求。Dain已經不是首次公開自己喜歡同性，9月底時，她無預警在IG分享一張和女性勾肩、貼臉、比愛心的六宮格照片，認愛女舞者兼編舞師Chaerin，配文甜蜜地寫下「我的狼寶貝，以後也請多多指教」，並標註女友帳號，還把該篇貼文置頂，高調公開戀情。