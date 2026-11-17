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封關民調柯志恩46.1%、賴瑞隆44.6% 中間選民支持度差距逾30個百分點

柯志恩提4年前民調經驗 稱205兵工廠、演唱會政策獲肯定

2026高雄市長選戰進入最後倒數，ETtoday民調雲最新封關前調查顯示，國民黨候選人柯志恩以46.1%支持度，微幅領先民進黨候選人賴瑞隆的44.6%，雙方僅差1.5個百分點。對此，柯志恩今（17）日回應，4年前ETtoday封關民調與最終選舉結果相當接近，這次調查也顯示，她提出的205兵工廠開發、演唱會經濟等政策方向受到市民肯定。她強調，距離投票只剩10多天，會把握每一次與選民互動的機會，並喊話支持者踴躍投票，「只要大家出來投票，我們就有機會翻轉高雄，贏得最後的勝利」。根據ETtoday民調雲最新調查，若明天就是高雄市長選舉投票日，在表示一定會或可能會投票的受訪者中，柯志恩獲得46.1%支持度、賴瑞隆44.6%，兩人相差1.5個百分點，另有7.7%尚未決定、不知道或沒有意見。由於雙方差距仍在抽樣誤差範圍內，選情呈現膠著。值得注意的是，在表示不支持任何政黨的受訪者中，柯志恩獲得52.6%支持，賴瑞隆則為21.3%，雙方相差31.3個百分點，柯志恩的支持比例約為賴瑞隆的2.5倍。針對最新民調結果，柯志恩表示，回顧4年前高雄市長選舉，ETtoday公布的封關民調與最後選舉結果相當接近，她認為這次調查也反映出市民對政策方向的看法。包括205兵工廠土地未來開發，以及演唱會經濟如何讓高雄市民享有部分優先購票機會，都是她持續關注的議題。她認為，從民調結果可以看出，相關政策方向顯然受到市民肯定。面對選戰進入最後階段，柯志恩強調，接下來仍會持續深入基層，把握每一次與選民互動的機會，爭取更多市民認同。距離11月28日投票日只剩10多天，現階段最重要的就是持續與選民接觸，並呼籲大家一定要出門投票。她強調，「只要大家出來投票，我們就有機會翻轉高雄，贏得最後的勝利」。本次調查由東森民調雲股份有限公司於2026年11月10日至13日進行，以設籍高雄市且年滿20歲以上的民調雲會員為抽樣對象，透過手機簡訊及EDM通知填寫封閉式網路問卷，共回收1,296份有效樣本。調查單位公布，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.72個百分點，調查經費由東森民調雲股份有限公司提供。