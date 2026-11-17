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▲天母店週年慶預購會將於18日起至22日登場，目前已接獲150萬元黃金大單。（示意圖／記者顏真真攝）

買1送1、買2送2，且不是送小樣， 而是整整兩瓶正貨直接翻倍，誠意滿到底；6樓家電專區天天有消費禮，12 月2日首日單筆滿10萬元加贈1800元SOGO電子商品券， 12月3日起接力推出單筆滿萬元消費禮，三大CLUB會員（Be auty／Sports／ThanQ）更可滿額兌換小家電。



SOGO APP會員好康同步加碼，兩波電子折價券各送200元， 全館當日單筆滿3000元即可折抵；全館單筆消費滿3000 元還可兌換100元city’super折價券。8樓餐飲加碼「 下班饗美食」，每日5點至晚間7點30分APP會員可領取1 00元小吃街電子折價券；全館餐飲滿3800元還有200元美 食電子抵用券可領。





天母SOGO週年慶即將登場！SOGO天母店今年週年慶檔期訂於12月2日至12月13日，業績目標挑戰11.4億元。業者表示，天母店今年截至目前整體業績成長5.5%，主要受惠於北士科帶動房市發展、黃金珠寶買氣升溫，以及餐飲業績持續成長等三大動能。其中家具、家電業績成長11%，黃金珠寶更因金價波動及民眾資產配置需求，1至10月業績大幅成長59%。週年慶預購會將於明（18）日登場，目前已接獲單筆最高150萬元黃金訂單。SOGO天母店表示，今年業績成長主要來自三大區塊。首先，隨著北士科開發帶動周邊房地產發展，家具、家電需求同步增加，相關業績成長11%；其次是黃金珠寶，受惠於今年金價波動，加上近期股市投資環境變化，部分民眾將資金轉向黃金等避險資產，帶動黃金珠寶業績1至10月成長59%；第三則是餐飲業種持續成長，成為帶動天母店整體業績的重要動能。百萬大單方面，天母店週年慶預購會將於18日起至22日登場，目前已接獲150萬元黃金大單。業者指出，往年週年慶都有百萬元等級的大單，去年累計出現6筆百萬大單，今年黃金商品首度祭出最高15%回饋，希望進一步刺激高單價商品買氣，帶動週年慶業績表現。遠東SOGO天母店週年慶將於12月2日起至13日登場！全館指定化妝品、香氛、精品、男女服飾配件、珠寶、童裝、鍋具、寢具及B1指定櫃位，當日累計滿5000元送500元；大小家電、影音、藝品及黃金商品，當日累計滿10000元送500元，兩類皆可累贈，12月2日至12月6日首五日更加碼，兩類各自滿60000元再送1000元。刷中信SOGO聯名卡，指定品牌加碼最高可享4% SOGO金回饋，合併指定品牌最高10%回饋。美妝類別獨家推出正貨