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11月6日出現關鍵轉折！蘇巧慧迎來「黃金交叉」

從領先5.6%到被超車！李四川優勢完全逆轉

雙北選情拉鋸戰 新北1.46％成六都最接近戰區

TPOC台灣議題研究中心預測方法與資料說明

2026九合一選舉進入最後倒數，新北市長選戰出現重大變化！台灣議題研究中心（TPOC）今（17）日公布六都主要候選人得票率封關預測，民進黨候選人蘇巧慧預測得票率達50.73%，國民黨候選人李四川則為49.27%，不僅是六都差距最小的選區，更與10月初李四川領先5.6個百分點的局面形成強烈對比。根據TPOC封關預測，蘇巧慧目前預測得票率領先對手1.46個百分點，成為六都主要候選人當中競爭最接近的一場選戰。回顧10月初的預測結果，當時李四川預測得票率為52.80%，蘇巧慧僅47.20%，李四川握有5.60個百分點的領先優勢。不過，隨著選戰逐漸升溫，雙方預測得票率開始出現不同走勢，李四川的預測數值逐步下滑，蘇巧慧則持續攀升，雙方差距不斷縮小。到了11月初，兩人的預測得票率已相當接近，並於11月6日出現關鍵性的「黃金交叉」，蘇巧慧首度在預測數值上超越李四川，之後持續維持些微領先，成為新北市選情的重要轉折。從10月初至11月17日封關預測，蘇巧慧的預測得票率從47.20%攀升至50.73%，增加3.53個百分點；李四川則從52.80%下滑至49.27%，減少3.53個百分點。兩人的預測差距也從原先李四川領先5.60個百分點，轉變為蘇巧慧領先1.46個百分點，前後差距出現7.06個百分點的變化。這也意味著，新北市長選戰已經從選戰初期李四川占據上風，轉為蘇巧慧在封關預測中反超。雖然目前雙方差距仍相當有限，但預測曲線的變化，已使新北市成為六都最受關注的選戰焦點。從六都封關預測來看，雙北市長選戰呈現高度拉鋸，台北市蔣萬安預測得票率為51.01%，沈伯洋為48.99%，差距2.02個百分點；相較之下，台中市何欣純與江啟臣差距為5.82個百分點，桃園市張善政與黃世杰相差13.46個百分點，台南市陳亭妃與謝龍介差距19.22個百分點，高雄市賴瑞隆與柯志恩則相差10.98個百分點。整體六都呈現藍綠各有三都領先的格局，但雙北選情明顯比其他四都更加緊繃。尤其新北市雙方差距不到1.5個百分點，最後階段的選民動員、投票意願及尚未決定投票選擇的選民動向，都可能成為影響勝負的重要因素。本次預測由TPOC台灣議題研究中心執行，出資單位為影響力數據顧問股份有限公司，計畫主持人為林育呈，輿情資料採用QuickseeK快析輿情資料庫，並整合歷史選舉結果、公開民意調查及網路輿情大數據，透過多源數據融合模型推估候選人得票率。模型運用自然語言處理（NLP）及情感分析技術，分析Facebook、Threads、PTT、Dcard及新聞媒體等公開網路言論，排除重複及無關內容，並整合公開民調，依年齡、地區、資料時效性、歷屆投票率及政黨傾向等因素進行加權與模型調校。輿情資料截至2026年11月16日23時59分，累計監測全台縣市首長選舉相關網路聲量逾4,017.8萬則，每日新增約53.8萬則。本模型並非單一機率抽樣民調，不適用傳統抽樣誤差值計算，預測結果亦不代表實際選舉結果。數據採每日滾動更新機制，本次封關預測以2026年11月17日13時為資料截止時間。