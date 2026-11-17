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▲2026亞冠賽中華隊投球數據。（圖／記者陳柏翰製表）

▲2026亞冠賽日本隊投球數據。（圖／記者陳柏翰製表）

▲2026亞冠賽韓國隊投球數據。（圖／記者陳柏翰製表）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）落幕，中華隊最終以第4名作收，除了打擊追蹤數據全面落後日韓，投手群的球速上限與控球壓制力同樣存在明顯落差。根據NPB+追蹤數據顯示，中華隊13名登錄投手雖有4人最快球速飆破150公里，但全數停留在150公里出頭、無一人跨過151公里門檻；更致命的是，中華隊團隊投球送出高達22次四死球，為台日韓三國最多，奪三振僅29次則是三國最少。攤開台、日、韓三國投手的球速追蹤數據，中華隊並非沒有速球派戰力，13名投手中共有4人跨過150公里大關。除了旅日小將陳睦衡飆出全隊最快的150.8公里外，中職牛棚三本柱張誠恩、鍾允華與賴胤豪也全數達標，顯示近年中職本土後援投手的球速確實有所提升。然而，若與日韓頂尖火球男對照，中華隊的「球速天花板」差距依舊顯著。中華隊4名破150公里投手全數集中於150.2至150.8公里區間，全隊竟無一人突破151公里；反觀日本隊13名投手中多達8人飆破150公里、6人突破151公里，其中王牌高橋宏斗飆出本屆賽事最快的157.4公里，篠原響與金丸夢斗也雙雙站上154公里門檻。韓國隊投手中同樣有5人破150公里、4人破151公里，由全俊杓的155.6公里領銜。在整體球速水準方面，日本隊13名投手最快球速平均高達151.1公里，韓國隊平均為149公里，中華隊則只有147.7公里，足足比日本慢了3.4公里、比韓國慢了1.3公里；且中華隊本土先發與長局數投手極速多半落在147公里區間，面對日韓強打較難單靠純球速壓制對手。除了球速落後，團隊投球成績更揭開中華隊投手群的致命傷。統計本屆亞冠賽三國團隊投球數據，中華隊合計投35局失21分（19分自責分），團隊防禦率4.89，雖然優於韓國隊的6.09，卻遠遜於日本隊的1.85。細看投球內容，中華隊在35局投球中送出多達22次四死球，高居三國之冠，對照日本隊34局僅6次四死球，控球精準度落差將近4倍；同時中華隊僅投出29次奪三振，為三國最少，低於日本隊的34次與韓國隊的36次。一來一回下，也造成不必要的危機並轉為大量失分。從球速與實戰投球數據可見，中職年輕投手在張誠恩、鍾允華與賴胤豪等牛棚戰力帶動下，雖已逐步跨過150公里基礎門檻，但無論在151公里以上的頂級火球養成，或是大賽高張力下的好球帶攻擊效率，仍與日韓存在明顯落差。如何在縮短「球速上限」的同時降低無謂保送，將是中職未來培養年輕投手的重要課題。