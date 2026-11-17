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台灣經濟表現強勁，但也面臨通膨與資金外流壓力，新台幣兌美元今（17）日更一度貶破33元整數關卡，尤其市場預期美國聯準會（Fed）12月升息機率大增，台灣央行12月是否跟進？玉山金控總經理陳茂欽認為，央行升息已萬事俱備，而且不只有一次調升利率的空間，玉山金年底至少先升息半碼。玉山金今日舉行法說會，由於美國年底可能再升息，市場關注同樣在12月17日將召開第四季理監事會的央行，是否也會啟動升息？對此，財務長程國榮分析，年底台灣央行有升息條件，主要是今年經濟狀況很好，經濟成長率可能達到12%，目前也有通膨壓力，尤其是服務業，第二季至今消費者物價指數（CPI）及核心CPI成長率都超過2%，外資匯出及對美投資增加，也造成新台幣貶值，如果美國聯準會在今年底、明年升息，台灣沒升息，美台利差會越來越大，也會造成新台幣貶值壓力，因此，基於匯率考量，台灣也有升息機會。玉山金總經理陳茂欽也提到，目前國內是資金數量緊縮，但不是價格緊縮，因此沒有升息，LCR（流動性覆蓋比率）造成銀行「以長支短」，房貸、中小企業放款利率都攀升，8月已相當升息1至2碼，現在像升息2至3碼，但存款利率聞風不動，外資匯出非常嚴重，雖然央行有減少NCD量，減少還不夠，央行呼籲台商可以將海外獲利匯回，只是不僅外資匯出，壽險投資保單、投信ETF也有外流。不僅如此，他也提到，目前新台幣匯率走勢也由外資決定，現在連國內利率也要看外資，平衡之道就是台商將海外獲利匯回，但誰要匯回，台美利率擴大也影響到匯率，在國際升息趨勢之下，央行也順勢升息，目前升息已萬事俱備，預估央行不只一次調升利率的空間。