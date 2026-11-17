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▲潘孟安表示，守護南投就是守護「台灣心臟」。（圖／温世政辦公室提供）

選戰倒數11天，各縣市候選人進入最後衝刺階段，總統府潘孟安秘書長今（17）日特別請假赴南投、埔里、草屯、名間等鄉鎮陪同候選人進行車掃行程。潘孟安呼籲，守護南投就是守護「台灣心臟」，期盼未來縣政、鎮政、市政都能夠一體同心，讓南投大進步。潘孟安表示，今天陪同南投縣長候選人温世政、埔里鎮長候選人葉仁創、草屯鎮長候選人張媛婷、名間鄉長候選人陳翰立、南投市長候選人沈夙崢來跟鄉親請託與拜票。潘孟安說，今天是民調封關的最後一天，各縣市候選人都卯足全力進行最後衝刺，希望南投鄉親、旅居在外的南投遊子能在11月28日返鄉，投下手中神聖的一票，讓民進黨南投隊能夠揮出一支全壘打，由温世政醫師所帶領的議員、鄉鎮市長候選人一起進入縣政府、議會，成為南投鄉親的最佳代言人。潘孟安在上個月也曾赴南投走訪各鄉鎮，除了品嚐南投地方美食、推廣農產品之外，也深入基層為新世代候選人拉票。潘孟安表示，守護南投就是守護「台灣心臟」，期盼未來縣政、鎮政、市政都能夠一體同心，讓南投大進步。