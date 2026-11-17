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被問離婚原因沉默數秒 李惠暄坦承：因為我外遇

自認一直活得正直 李惠暄哽咽：確實對不起孩子的爸爸

2026九合一大選進入最後倒數，台北市中山、大同區市議員候選人、律師李惠暄近日接受Podcast節目《陪我走一段》專訪，沒想到面對主持人范琪斐詢問離婚原因時，她竟停頓數秒後坦承「因為我外遇」，更一度泛淚表示，這是自己第一次好好說出這件事，坦言過去一直認為自己活得正直、做的都是對的事情，「但是我確實對不起孩子的爸爸」。代表小民參政歐巴桑聯盟參選台北市中山、大同區市議員的李惠暄，近日接受資深媒體人范琪斐與主持人凱莉共同主持的Podcast節目《陪我走一段》專訪，16日晚間釋出的預告片段中，范琪斐直接詢問「為什麼會離婚？」李惠暄沉默數秒後坦言，「因為我外遇，自己必須坦承這個是關鍵原因」。另一名主持人凱莉接著詢問，這是否是她第一次在節目上公開談論此事？李惠暄忍不住泛淚表示，這是自己第一次真正好好把事情說出來，因為過去其實一直不太願意面對。范琪斐進一步追問，為何不願意面對這段過去？李惠暄坦言，「因為我覺得我活得一直都很正直，做的都是對的事情，但是我確實對不起孩子的爸爸」，語氣中流露出對前夫的愧疚。李惠暄接著表示，「我不能說它是錯，但是就是我做了，我對不起別人的事情」，並坦言，如果自己已經無法再愛一個人，卻沒有及時讓關係停下來，反而可能造成更大的傷害，「如果我沒有辦法愛這個人，那我沒有停下來的話，那個責任會更大」。談及前夫，李惠暄也表達祝福，強調「我真的希望他幸福快樂」，首度公開談及婚姻破裂的原因及內心感受。