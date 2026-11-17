我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體通路商巨虹電子（8084）因第3季財報遭會計師出具「無法表示結論」的核閱報告，櫃買中心公告，將自11月18日起停止其股票在證券商營業處所買賣。巨虹今（17）日股價一路走低，終場跌停收在5.54元，較前一交易日下跌0.61元，跌幅9.92%。櫃買中心指出，巨虹先前已自10月2日起變更交易方法，原因是公司收購Midas相關股權交易所衍生的損失，對第3季財務報告的影響尚未釐清；如今第3季財報又遭會計師出具無法表示結論的核閱報告，因此依櫃買中心業務規則，公告自11月18日起停止買賣。至於何時能恢復交易，目前尚無確定日期。巨虹在重大訊息中表示，將儘速與第三方股東簽署補充協議，並提供會計師足夠且適當的資料進行核閱，待取得更新後的核閱報告，再辦理相關公告申報。不過，即使公司補齊資料，也不代表股票就會立即恢復交易，仍須視會計師核閱結果及櫃買中心後續審查、公告而定。此外，依公司公告內容，若股票停止買賣持續滿6個月，仍未恢復交易，將有面臨終止上櫃的風險。不過，這並非停止交易後就會立即下櫃，仍須依後續程序及主管機關規定處理。此次財報爭議，主要與巨虹透過子公司宏康控股收購海外公司Midas Health Company Limited有關。根據會計師核閱報告，相關交易涉及約1.4億美元收購案，另有與第三方股東約9億7100萬元的買回安排；巨虹管理階層表示，後續補充協議已調整買回義務，但會計師尚未取得該補充協議，因此無法評估相關權利義務及會計處理是否適當。此外，會計師也指出，巨虹第3季部分記憶體產品的進貨、委外加工及銷貨資料，未能取得足夠核閱證據；相關營收占合併營收比重達62.96%，成本占比則達66.95%，也是核閱報告無法表示結論的原因之一。