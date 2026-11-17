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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸下執行長職務後，台北101於16日晚間6時起點亮外牆聲援黃仁勳，文字包括「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣♡JENSEN」及「家人♡友誼」，向黃仁勳跨海送暖。對此，媒體人矢板明夫直言，台北101是台灣最具代表性的地標之一，但其點燈的文字內容只是部分企業界人士和支持者的心意，「不能代表全體台灣人民」。矢板明夫在臉書發文表示，台北101點燈聲援黃仁勳，「有人感動，也有人質疑。我認為，兩種聲音都有道理」。矢板明夫強調自己能完全理解支持者的心情，「黃仁勳對台灣科技產業的貢獻非常巨大。這幾年，台灣能夠在全球AI革命中扮演重要角色，除了台積電等企業長期累積的實力，也離不開黃仁勳和輝達的推動。他讓世界看到台灣的科技實力，也帶來大量商機、投資和就業機會。這些貢獻不應因為個人爭議而被一筆勾銷」。矢板明夫表示，「在他遭遇重大挫折的時候，台灣有人願意站出來表達感謝、傳遞溫暖，讓世界看到台灣人重情重義，不會因為一個人失勢，就急著切割，甚至落井下石。這份心意值得肯定」。但另一方面，矢板明夫直言他也理解反對者的擔憂。「黃仁勳面臨的爭議，可能不只是個人私生活的問題。如果後續調查證實涉及中國情報機關滲透，甚至美國先進晶片違規流向中國，事情就不只是企業治理問題，更涉及美國國家安全、盟友之間的信任，以及民主國家共同面對的中國滲透威脅」。矢板明夫強調，「在真相尚未明朗之前，如此高調聲援是否合適，確實值得商榷」。另外有人主張，「應該讓子彈再飛一會兒，等事情調查清楚，再決定如何表態。否則，萬一後續出現更嚴重的問題，今天的熱情聲援，將來難免尷尬」。矢板明夫認為這種謹慎的態度也很合理。矢板明夫最後結論，最重要的是區分「感謝一個人的貢獻」與「支持一個人的所有行為」，台灣是民主多元的社會。有人送暖，有人觀望，有人批評，都應該受到尊重。但矢板明夫特別提醒，「台北101是台灣最具代表性的地標之一。當上面出現『台灣♡Jensen』的時候，很容易讓外界以為這代表了整個台灣的態度」。矢板明夫直言，「事實上，這只是部分企業界人士和支持者的心意，不能代表全體台灣人民。可以感謝黃仁勳為台灣做過的一切，但不必為他的每個決定辯護。也可以要求徹底調查，卻不因此否定他的歷史貢獻」。