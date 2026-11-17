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藝人花花在中天綜合台《歐耶一級棒》分享赴日工作的驚險經歷。她20多歲到日本當交換模特兒，每次去東京澀谷，都碰到穿西裝的男子跟在身後。類似情況持續約兩週，她越想越不對勁，向經紀公司社長反映，對方一聽就提醒：「不要理他，他在找妳拍A片。」花花回想起來仍直呼「很可怕」。花花也曾在法國旅行時吃過虧。當時她剛下飛機，準備搭機場快線，卻因看不懂售票機操作卡了很久。一名男子主動上前說要幫忙，她便把錢交給對方，沒想到抵達目的地後卻出不了站。站務員一看才告訴她，對方只買了一站的車票，根本沒買到她要去的地方。資深領隊翟光復聽完也提醒，陌生人表現得友善，很容易讓人一下子放下戒心。佳娜則透露，她和老公祖雄到泰國芭達雅度假，明明是夫妻一起逛街，卻一再被陌生人問「How much？」甚至有人直接問祖雄兩人是約一整晚還是幾小時，讓她相當緊張。資深記者林裕豐也轉述，朋友曾在泰國三度遇到同一組男子，以為是緣分，後來答應其中一人去看瀑布，途中察覺不對勁，才藉口上廁所逃跑，幸好遇到當地執法人員協助。Lala也曾和好友在新加坡海港逛街時遭一群年輕男子搭訕，兩人拒絕後，對方竟發酒瘋追著她們跑，還圍成一圈問要不要續攤。她回憶，當時已是晚上，附近看不到警察，周圍又多是喝了酒的人，一時間難以求助。事後說起兩人一路狂奔的情景，她苦笑自嘲：「我想說我是去新加坡跑馬拉松嗎？」《歐耶一級棒》每週一至週五晚間10點於中天綜合台播出。